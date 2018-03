Juventus | mission Viareggio

Napoli - missione per Torino-Juventus : nel mirino difensore che piace a molti : Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia ormai conclusa da qualche settimana, e tutte le forze siano concentrate sul campionato nel tentativo di vincere lo scudetto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre attento a come poter rinforzare la rosa per il futuro. Proprio per questo motivo, in vista della sfida tra Torino e Juventus, degli uomini di mercato dei partenopei saranno presenti allo stadio Olimpico Grande Torino per ...

Juventus - l'ammissione di Allegri : "rigore annullato alla Fiorentina per fuorigioco? Credevo fosse fallo" : L'allenatore della Juventus Max Allegri commenta in maniera sorprendente il rigore prima assegnato e poi revocato alla Fiorentina Pioli Jennifer Lorenzini/LaPresse Una decisione che ha fatto discutere ...

Juventus in missione a Cagliari : ecco il piano per Han : In settimana - rivela La Gazzetta dello Sport - il presidente Giulini riceverà in Sardegna il club bianconero per l'appuntamento decisivo. Il nordcoreano, in prestito al Perugia nella prima parte ...