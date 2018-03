Juventus | Higuain | ' Così Buffon mi ha fatto uscire dalla crisi'

Juventus - Higuain / Pipita sempre decisivo - a Torino si sente a casa : "Non c'era posto migliore per me" : Juventus, Higuain: "Vogliamo vincere il Triplete". Il Pipita si sbilancia e dopo la grande prestazione contro il Tottenham vuole portare i bianconeri a vincere davvero tutto.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Fifa 18 : Gonzalo Higuain è il giocatore del mese della Juventus di Febbraio : EA Sports e la Juventus hanno appena annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di Febbraio: si tratta dell’argentino Gonzalo Higuain! 👏👏👏 Signore e signori, giù il cappello per @G_Higuain 🎩 MVP del mese di Febbraio, Powered by @EA_Fifa_Italia! ⚽️🔝💪https://t.co/hxgkYUScy3 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/J2ExQmNj6S — JuventusFC ...

Juventus - Higuain : 'Puntiamo a vincere il triplete' : Ora ci saranno due test importanti, di cui uno contro la Spagna, un'ottima occasione per mostrare il nostro potenziale in vista della Coppa del Mondo. Dove può arrivare l' Argentina ? Puntiamo al ...

Higuain : 'La Juventus non si arrende mai. Vogliamo tutto' : 1 di 2 Successiva TORINO - Nell'immediato post Tottenham-Juve, il grande protagonista Gonzalo Higuain ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca: ' Ho ...

Champions - la Juventus espugna il campo del Tottenham : decisivi Higuain e Dybala : Per i bianconeri la serata era cominciata male con gli "speroni" che erano passati in vantaggio. Poi due gol in cinque minuti hanno ribaltato la partita e permesso il passaggio del turno agli uomini di Allegri. Grande commozione per il minuto di silenzio dedicato al capitano viola

Juventus - Higuain : 'Wembley è nostra' : ... @gHiguain20_9, in data: Mar 7, 2018 at 2:00 PST Dopo il match Higuain ha parlato ai microfoni di Premium Sport : ' E' stata una partita molto difficile contro una grandissima squadra come il ...

Tottenham-Juventus 1-2 : Higuain-Dybala stendono gli Spurs e portano i bianconeri ai quarti - Video e Highlights - : ... che potrebbe venire sfruttato dalla qualità offensiva del Tottenham, rappresentata soprattutto dal suo attaccante Harry Kane, considerato uno dei centravanti più forti al mondo. Allegri ha scelto il ...

Champions League 2018 - Tottenham-Juventus 1-2 : i bianconeri volano ai quarti di finale. Decidono Higuain e Dybala : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1 e sono così riusciti a vincere il doppio confronto dopo il 2-2 dell’andata. Grande prova di forza da parte degli uomini di Allegri che sono riusciti a espugnare Wembley e si confermano tra le migliori otto squadre d’Europa. La serata non era iniziata nel migliore dei modi: al 18′ viene negato ...

Champions League - Tottenham-Juventus 1-2 : rimonta e quarti di finale con Higuain e Dybala : 1 di 2 Successiva LONDRA - Impresa della Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions . I bianconeri espugnano Wembley dopo una partita di sofferenza e di cuore, chiusa in svantaggio all'intervallo ...

Tottenham-Juventus 1-2 in diretta. Gol di Higuain e Dybala - rimontato Son. Risultato LIVE di Champions League : Tottenham-Juventus 1-2 LIVE 39' Son , T, , 64' Higuain , J, , 67' Dybala , J, Il Tottenham riceve la Juventus a Wembley per l'ottavo di finale di ritorno di Champions League. All'andata, a Torino, ...

Pagelle Tottenham-Juventus 1-2 - Champions League : Higuain sontuoso - Dybala risolutore : La Juventus è ai quarti di finale di Champions League. Fantastica vittoria a Wembley contro il Tottenham in rimonta per 2-1 con le reti di Higuain e Dybala. Ecco le Pagelle dei bianconeri Buffon 6: qualche responsabilità sul goal di Son, dove non è perfetto nel tuffo. In precedenza alcuni interventi molto importanti. Anche nella ripresa è attento. Barzagli 5,5: Son è un cliente scomodissimo e il coreano lo fa penare con le sue continue ...