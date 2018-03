Italiani scomparsi in Messico Trovati 5 corpi smembrati | Subito l?esame del

“Li hanno mangiati”. Italiani scomparsi in Messico : una notizia spaventosa. Sono trascorsi 37 giorni e dei napoletani venduti dai poliziotti per 43 euro ai narcos non si è saputo nulla. Adesso spunta fuori l’ipotesi più mostruosa : Nuove agghiaccianti risvolti nel caso dei tre napoletani spariti in Messico. Dallo scorso 31 gennaio non si hanno più notizie riguardo a Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino che a quanto pare, gli indizi Sono sempre più forti, Sono stati consegnati ai narcos del locale cartello Nueva Generación di Jalisco, venduti probabilmente dai quattro poliziotti messicani finiti sotto indagine ed a processo. Quello che però ...

Affari e mitra - sulle tracce degli Italiani scomparsi nel Messico comandato dai narcos : A Tecalitlán, regno del cartello di Jalisco, si cercano i tre connazionali. Tra agenti venduti e riti cannibali le speranze di trovarli sono poche

Gli affari pericolosi degli Italiani scomparsi nel Messico dei narcos : Qualche mese fa, la procura dello stato messicano di Tabasco ha accusato il Cartel Jalisco Nueva Generación di praticare il cannibalismo, come rito di iniziazione per i nuovi membri. Questi sono i criminali che potrebbero aver messo le mani sui tre italiani spariti nel paese di Tecalitlán. E così si capisce perché gli stessi investigatori stiano pe...

Napoletani scomparsi in Messico - i 4 poliziotti arrestati hanno confessato : “Abbiamo consegnato gli Italiani alla gang” : hanno confessato loro stessi di aver consegnato i tre Napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio scorso a una gang locale. Ecco perché nei giorni scorsi quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan (nel sud dello stato di Jalisco), tra cui una donna, sono stati arrestati con l’accusa di sparizione forzata in collegamento al caso di Raffaele Russo, 60 anni del figlio Antonio, di 25 anni e del nipote Vincenzo Cimmino, 29. I quattro ...

I tre Italiani scomparsi in Messico venduti per pochi euro : I tre italiani scomparsi in Messico il 31 gennaio scorso sarebbero stati venduti ad una banda criminale per 43 euro. I "mercanti", quattro poliziotti di Tecalitlan, hanno confessato la loro colpa senza però rivelare il nome dell'organizzazione criminale alla quale i tre napoletani sarebbero stati ceduti. I quattro agenti, tre uomini e una donna, sono ora in carcere. Tre italiani venduti ad una banda criminale per 43 euro Ancora mistero riguardo ...