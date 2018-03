Isola dei Famosi | la bomba dai tecnici di studio | ' Tutto vero' Marcuzzi e Bossari | qua

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ La coppia si rivedrà in macchina? (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si incontreranno dopo l'Isola dei famosi 2018? La coppia non si è mai vista dopo l'eliminazione di lei, ecco le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:01:00 GMT)

EVA HENGER / Passione tra due naufraghi in Honduras : ecco i nuovi indizi (Isola dei famosi 2018) : Eva HENGER continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:38:00 GMT)

GIULIA CALCATERRA VS Isola dei FAMOSI/ Striscia La Notizia - "tutte le prove vengono bellamente ignorate" : Striscia la Notizia contro ISOLA dei FAMOSI: GIULIA CALCATERRA parla dell'uso di marijuana durante l'edizione alla quale ha partecipato. Magnolina corre ai ripari?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:10:00 GMT)

'L'Isola dei Famosi' : scandalo in acqua : L'Isola dei Famosi continua col suo quotidiano, oltre le situazioni esterne che in Italia stanno dominando la scena, ovvero quelle relative allo scandalo droga che vede protagonista Francesco Monte e altri naufraghi. I concorrenti hanno imparato nell'ultimo periodo a confrontarsi molto, da questo sono scaturiti avvicinamenti importanti e anche faccia a faccia abbastanza duri. Normale in un ambiente faticoso come quello dell'Isola avere dei ...

ENZO BITETTO HA UN TUMORE/ Craig Warwick all'Isola dei Famosi per pagargli le cure : un dettaglio stupisce : ENZO BITETTO, il compagno di Craig Warwick ha un TUMORE: il dramma personale del sensitico inglese ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Ecco perché ha partecipato al relity di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - Raz Degan favorito dalla produzione? Le accuse choc a Striscia : Nuova clamorosa indiscrezione di Striscia la notizia su L’Isola dei Famosi. Questa volta il tg satirico non ha preso in esame l’ultima discussa edizione e la questione cannagate. Valerio Staffelli ha raggiunto in videochiamata Giulia Calcaterra per comprendere i meccanismi del reality show della Magnolia nella passata stagione. L’ex velina fu eliminata a metà del percorso e finì alla ribalta per un presunto flirt (poi smentito) con Simone Susina ...

“La Cipriani? Ci provo - di solito…”. Stefano De Martino - ma che combini? La frase dell’inviato speciale dell’Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha detto l’ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché) : Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall’Honduras in questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi condotta dall’infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas ...

“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017”. Si allarga lo scandalo “canna-gate” : a parlare lei - tra i protagonisti della scorsa edizione - che rivela dettagli inediti e lasciata (nuovamente) basiti i fan. Un caso che sembra destinato a non finire mai : Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, lo scandalo che ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, ...

FRANCESCO MONTE AL GRANDE FRATELLO VIP?/ Dopo l'Isola dei Famosi una nuova chance in tv? Tutto dipende da... : FRANCESCO MONTE concorrente al GRANDE FRATELLO Vip 3? Dopo l'Isola dei Famosi 2018 e la vicenda del canna gate, l'ex tronista dichiara: "Mai dire mai!"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:40:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA VS Isola dei FAMOSI/ Eva Henger : "Anche Filippo Nardi ha fumato..." : STRISCIA la NOTIZIA contro ISOLA dei FAMOSI: nuove rivelazioni, Giulia Calcaterra accusa gli autori di aver pilotato tutto in favore di Raz Degan. Riflettori accesi sul canna-gate.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:26:00 GMT)

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Giulia Calcaterra : “Raz Degan? Pilotato. Droga anche l'anno scorso” : Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: nuove rivelazioni, Giulia Calcaterra accusa gli autori di aver pilotato tutto in favore di Raz Degan. Riflettori accesi sul canna-gate.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:40:00 GMT)

Isola dei famosi - Vladimir Luxuria - confessione a Spy : folle d'amore per Michael Terlizzi : Mara Venier, nell'ultima puntata de L'Isola dei famosi, aveva indicato Michael Terlizzi come 'il nuovo fidanzato di Vladimir Luxuria '. E l'ex parlamentare trans esce allo scoperto sul settimanale Spy ...

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino : “Poi hanno bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Isola dei famosi - clamoroso Stefano De Martino : 'La Cipriani? Con le...' - la gaffe in diretta : Oltre allo svolazzamento della minigonna di Alessia Marcuzzi , la puntata di lunedì dell' Isola dei famosi ha visto Stefano de Martino al centro delle critiche dei telespettatori. Durante una prova ...