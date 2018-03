ISOLA DEI FAMOSI | GIULIA CALCATERRA E EVA HENGER Cannagate | prove ignorate? Nuove accuse

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’ISOLA DEI Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

“Sono loro”. Notte di passione tra naufraghi impegnati - Eva Henger sa tutto. Interrogata da Signorini - che pochi giorni fa ha sganciato il gossip bomba sull’ISOLA DEI Famosi - la ex diva hard vuota il sacco. E il cerchio si stringe (parecchio) : Solo qualche settimana fa Alfonso Signorini lanciava una bomba. Questa: L’Isola dei Famosi è anche l’isola dei cornuti”. Poi, sempre il direttore del settimanale Chi, svelava un retroscena che ha fatto subito il giro della rete e dei media: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei Famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in ...

ISOLA DEI famosi 2018 - Francesco Monte pronto per una storia con Paola Di Benedetto : Francesco Monte è pronto per innamorarsi di nuovo e la fortunata è chiaramente Paola Di Benedetto. I due si sono conosciuti sulle spiagge assolate dell’Honduras dove sono sbarcati per partecipare a L’Isola dei famosi. Tra di loro il feeling è subito parso evidente anche al resto del gruppo, ma il canna-gate ha poi costretto Monte al ritiro e dunque alla separazione dalla giovane. Eppure l’interesse da parte di entrambi pare ...

ISOLA DEI Famosi : l'ex naufraga Giulia Calcaterra attacca la produzione per favoritismi e manipolazioni : l'ex concorrente dell'Isola 12, intervistata da Valerio Staffelli, accusa il reality: "Anche nella scorsa edizione fumavano e gli autori favorivano Raz Degan"

ISOLA DEI Famosi - Giulia Calcaterra dice la verità? Il canna-gate si infittisce : Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra ha detto la verità sul canna-gate? Il mistero si infittisce e gli utenti sollevano la polemica Il mistero che gira intorno al canna-gate sta tenendo tantissimi telespettatori attaccati allo schermo da settimane ormai. Ieri a Striscia La Notizia una nuova testimonianza è stata mostrata al pubblico da Valerio Staffelli. A rivelare […] L'articolo Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra dice la verità? Il ...

«All’ISOLA DEI Famosi fumavano anche nel 2017» : la polemica continua : I figli che si ribellano alla propria madre, i seguaci che tradiscono la propria guida. Se l’Isola dei Famosi fosse una tragedia di Shakespeare probabilmente parleremmo di una rivolta parricida, di un gruppo di naufraghi che sputano nel piatto dove mangiano per infangare il nome e la reputazione di un team di lavoro. E così, dopo le dichiarazioni di Eva Henger e le intercettazioni di Nadia Rinaldi e Chiara Nasti in merito al «canna-gate», ...

Giulia Calcaterra e le accuse a L'ISOLA DEI Famosi : 'Marijuana anche nel 2017' : Piovono nuove pesantissime accuse contro Alessia Marcuzzi, Magnolia e il reality L'isola dei Famosi in Honduras da parte di Striscia La Notizia che continua a indagare e approfondire laddove pare si ...

ISOLA DEI Famosi - la bomba dai tecnici di studio : 'Tutto vero'. Marcuzzi e Bossari - qua finisce male : L'edizione più disgraziata della storia dell' Isola dei Famosi registra un nuovo, velenosissimo dettaglio. Daniele Bossari 'teleguidato' come Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai ? La , brutta, ...

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ La coppia si rivedrà in macchina? (ISOLA DEI famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si incontreranno dopo l'Isola dei famosi 2018? La coppia non si è mai vista dopo l'eliminazione di lei, ecco le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:01:00 GMT)

EVA HENGER / Passione tra due naufraghi in Honduras : ecco i nuovi indizi (ISOLA DEI famosi 2018) : Eva HENGER continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:38:00 GMT)

GIULIA CALCATERRA VS ISOLA DEI FAMOSI/ Striscia La Notizia - "tutte le prove vengono bellamente ignorate" : Striscia la Notizia contro ISOLA dei FAMOSI: GIULIA CALCATERRA parla dell'uso di marijuana durante l'edizione alla quale ha partecipato. Magnolina corre ai ripari?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:10:00 GMT)

'L'ISOLA DEI Famosi' : scandalo in acqua : L'Isola dei Famosi continua col suo quotidiano, oltre le situazioni esterne che in Italia stanno dominando la scena, ovvero quelle relative allo scandalo droga che vede protagonista Francesco Monte e altri naufraghi. I concorrenti hanno imparato nell'ultimo periodo a confrontarsi molto, da questo sono scaturiti avvicinamenti importanti e anche faccia a faccia abbastanza duri. Normale in un ambiente faticoso come quello dell'Isola avere dei ...

ENZO BITETTO HA UN TUMORE/ Craig Warwick all'ISOLA DEI Famosi per pagargli le cure : un dettaglio stupisce : ENZO BITETTO, il compagno di Craig Warwick ha un TUMORE: il dramma personale del sensitico inglese ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Ecco perché ha partecipato al relity di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 GMT)

ISOLA DEI Famosi - Raz Degan favorito dalla produzione? Le accuse choc a Striscia : Nuova clamorosa indiscrezione di Striscia la notizia su L’Isola dei Famosi. Questa volta il tg satirico non ha preso in esame l’ultima discussa edizione e la questione cannagate. Valerio Staffelli ha raggiunto in videochiamata Giulia Calcaterra per comprendere i meccanismi del reality show della Magnolia nella passata stagione. L’ex velina fu eliminata a metà del percorso e finì alla ribalta per un presunto flirt (poi smentito) con Simone Susina ...