Isola dei famosi | Giucas Casella rivela il vincitore del reality da Silvia Toffanin

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ Presto l'annuncio del loro amore a Verissimo? (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si incontreranno dopo l'Isola dei famosi 2018? La coppia non si è mai vista dopo l'eliminazione di lei, ecco le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:15:00 GMT)

Isola dei famosi - l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli sotto accusa : 'Ma sei strafatto?' : l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli è finito nella bufera dopo aver pubblicato una foto su Instagram. Proprio lui che da giorni sta portando avanti l'inchiesta sul cannagate all'Isola ...

'L'Isola dei Famosi' : scandalo in acqua Video : L'Isola dei Famosi continua col suo quotidiano, oltre le situazioni esterne che in Italia stanno dominando la scena, ovvero quelle relative allo scandalo droga che vede protagonista Francesco Monte e altri naufraghi. I concorrenti hanno imparato nell'ultimo periodo a confrontarsi molto, da questo sono scaturiti avvicinamenti importanti e anche faccia a faccia abbastanza duri. Normale in un ambiente faticoso come quello dell'Isola avere dei ...

Isola dei Famosi - Giulia Calcaterra : marijuana nel 2017/ "Si faceva di tutto per favorire Raz Degan" : Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra lancia un pesante attacco alla produzione Magnolia che avrebbe favorito alcuni naufraghi. Dure accuse anche per Filippo Nardi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:38:00 GMT)

“Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi”. Giucas Casella lo sa. Ospite di Verissimo - il sensitivo ha lanciato la bomba. In Honduras i concorrenti stanno lottando per la vittoria - ma i giochi secondo l’ex naufrago sono già fatti : Silvia Toffanin in imbarazzo : Inaspettatamente ha dato forfait ed è uscito dall’Isola dei Famosi prima del tempo, ma Giucas Casella con una costola rotta non poteva proprio andare avanti. Ora che è tornato in Italia, il sensitivo ha fatto i suoi ‘magici’ pronostici e ha rivelato che vincerà il reality. Tra gli ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo c’è anche lui e ovviamente non poteva sottrarsi alla rivelazione. Riguardo alla sua partenza dall’Honduras ha ...

Isola dei FAMOSI - GIULIA CALCATERRA : MARIJUANA NEL 2017/ Pubblico stanco - critiche a Striscia La Notizia : ISOLA dei FAMOSI, GIULIA CALCATERRA lancia un pesante attacco alla produzione Magnolia che avrebbe favorito alcuni naufraghi. Dure accuse anche per Filippo Nardi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:40:00 GMT)

EVA HENGER/ Passione tra due naufraghi in Honduras : le critiche di Rocco Siffredi (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei Famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Giucas Casella a Verissimo rivela chi vincerà L’Isola dei famosi : Giucas Casella è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 10 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le principali dichiarazioni nell’intervista a Silvia Toffanin. Giucas Casella come sta dopo il ritiro dall’Isola dei famosi “Sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sulL’isola. Lunedì ho i risultati medici e se […] L'articolo Giucas Casella a Verissimo rivela chi vincerà L’isola dei famosi proviene da ...

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

Stefano De Martino : i vestiti dell’Isola dei Famosi vengono scelti dalla fidanzata : vestiti Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: tutto merito di Gilda Ambrosio Avete notato il nuovo look di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi? Camicie e pantaloni di lino, uno stile decisamente più sofisticato e elegante di quanto mostrato fino ad oggi in altri programmi dal ballerino campano. Ebbene, la trasformazione è tutto merito della […] L'articolo Stefano De Martino: i vestiti dell’Isola dei Famosi vengono ...

Isola dei Famosi - Giulia Calcaterra : marijuana nel 2017/ Coppie e giochi pilotati? Un particolare lancia dubbi : Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra lancia un pesante attacco alla produzione Magnolia che avrebbe favorito alcuni naufraghi. Dure accuse anche per Filippo Nardi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:25:00 GMT)

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi torna a criticare Barbato : “È limitato” : Franco Terlizzi contro Simone Barbato a L’Isola dei Famosi Qualche giorno fa Franco Terlizzi ha discusso molto animatamente con Simone Barbato, arrivando anche a scambiarsi reciproche accuse. E a distanza di giorni pare che i due non si siano affatto chiariti né abbiano l’intenzione di farlo. Difatti, come riportato dalle anticipazioni dell’Isola dei Famosi pubblicate poco fa sul sito ufficiale, il personal trainer si è sfogato ...

Patrizia Pellegrino - cannagate Isola dei Famosi/ "Importante parlarne in tv - mio fratello è morto per droga" : Patrizia Pellegrino si esprime sul canna gate dell'Isola dei Famosi. Diciannove anni fa il fratello dell'attrice è morto per colpa della droga. Eva Henger:"fatto bene a dire la verità ma..."(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Eva Henger/ Passione tra due naufraghi in Honduras : spuntano i nomi? (Isola dei famosi 2018) : Eva Henger continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 12:27:00 GMT)