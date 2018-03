Isola 2018 | l’ex naufraga Giulia Calcaterra rivela particolari shock a Striscia la

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ La coppia si rivedrà in macchina? (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si incontreranno dopo l'Isola dei famosi 2018? La coppia non si è mai vista dopo l'eliminazione di lei, ecco le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:01:00 GMT)

EVA HENGER / Passione tra due naufraghi in Honduras : ecco i nuovi indizi (Isola dei famosi 2018) : Eva HENGER continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:38:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini piange pensando ai figli : La nostalgia di casa e soprattutto della piccola Mya commuovono l'ex letterina, che si confida con Bianca.

Isola dei famosi 2018 - per Bianca Atzei arriva Max Biaggi? Le parole del pilota : L’Isola dei famosi si sta rivelando per Bianca Atzei una possibilità per elaborare il lutto della fine della storia d’amore con Max Biaggi. Certo non è facile per la cantante abituarsi all’idea di dover fare a meno del pilota al quale è stata a lungo legata, e lo ha dimostrato all’inizio del percorso nel reality di Canale 5 versando ancora lacrime per lui. Per questo motivo si era pensato che la produzione volesse ...

Al GF VIP 2018 un ex concorrente dell'Isola! Nessuno pensava accettasse! : Torniamo a parlare del cast del Grande Fratello VIP 2018: i concorrenti non sono stati ancora scelti, è vero, ma come ben saprete in questi mesi si parlerà molto di candidature e di possibili trattative. Spesso i nomi che spuntano in questi periodi non si rivelano del tutto falsi, anzi li ritroviamo poi nell'elenco dei concorrenti ufficiali, altre volte invece le produzioni dei vari reality ci sorprendono con altri protagonisti, ma un nome più ...

Isola dei Famosi 2018 - Pietro Tartaglione : "Appena torna Rosa la sposo!" : L'ex corteggiatore, intervistato dal Uomini e Donne Magazine, confessa i progetti futuri con l'ex tronista, attuale naufraga dell'Isola 13.

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Mancini lascia il programma? : Nelle ultime ore ci si sta chiedendo se Alessia Mancini lascia L'Isola dei Famosi 2018 oppure no: l'abbiamo vista fragile, nostalgica e intenzionata ad abbracciare prima del tempo i suoi famigliari, in primis sua figlia, avuta con Flavio Montrucchio. I giorni passano lentamente e Alessia sente sempre più forte la mancanza della bambina, motivo, questo, che l'ha spinta a pensare se sia giusto continuare a giocare nel reality show di Canale 5 ...

Francesca Cipriani è fidanzata?/ Per il gossip un misterioso imprenditore l’aspetta (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani è fidanzata? L'ex Pupa è la regina indiscussa della 13esima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 e secondo il gossip, avrebbe una relazione d'amore in segreto...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta contro Alessia Mancini : dal web piovono critiche per l'ex tronista... : Isola dei Famosi 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:48:00 GMT)

BIANCA ATZEI E JONATHAN BAGNO NUDI ALL'ISLA BONITA/ Video - la cantante è "rinata" (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI e JONATHAN Kashanian si sono liberati di tutti gli indumenti e hanno fatto il BAGNO NUDI.Ecco il Video della loro divertente giornata su Isla BONITA(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018/ Alessia Mancini in lacrime : ecco perché - Bianca Atzei fa una proposta… : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)

Bianca Atzei e Jonathan bagno nudi all’Isla Bonita/ Video : "Siamo persone più libere" (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian si sono liberati di tutti gli indumenti e hanno fatto il bagno nudi.Ecco il Video della loro divertente giornata su Isla Bonita(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:25:00 GMT)

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : Federica Isola in trionfo nella spada - Alberto Arpino bronzo nella sciabola : Italia subito a segno anche tra gli Under20 negli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). nella sesta giornata di gare arrivano infatti la medaglia d’oro per Federica Isola nella spada e quella di bronzo di Alberto Arpino nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla spada femminile dove Federica Isola conferma tutto il suo talento e dopo le numerose vittorie in Coppa ...