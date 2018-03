Intervista Scott Hartley | il venture capitalist di Google e Facebook racconta «La cultura

domanipress

(Di venerdì 9 marzo 2018)Harley è una delle figure più influenti del mondo delladigitale, tra i suoi lavori più importanti nella Silicon Valley si annoverano colossi comeil Berkman Center di Harvard per Internet & Society ed addirittura un incarico come Presidential Innovation Fellow presso la Casa Bianca al fianco del presidente Obama ed esperienze come curatore della rivista Forbes con la quale collabora costantemente. Nella sua esperienza di divulgatore e promotore delle tecnologie smart ilha teorizzato che sono le discipline umanistiche a governare il mondo digitale e lo ha fatto con un libro intitolato “The Fuzzy and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the Digital World” dove si indaga il ruolo chiave di letterati e filosofi nella crescita delle della new economy 4.0. evidenziando che in un’ epoca di tecnologie ...