Inter | Yann Karamoh svela il suo segreto

(Di venerdì 9 marzo 2018) Domenica l'#ospitera' il Napoli a San Siro per la 28esima giornata del campionato di #Serie A. Gli azzurri vengono dalla pesante sconfitta contro la Roma per 4-2, risultato che potrebbe costare il primato in classifica, in quanto mercoledì la Juventus recuperera' il match contro l'Atalanta che, ricordiamo, fu rinviato per la troppa neve. Se i bianconeri dovessero vincere infatti, si porterebbero a +2, ovviamente senza calcolare la sfida di domenica contro l'Udinese alle ore 15:00. Tornando all', Luciano Spalletti è alle prese con il guaio muscolare di Andrea Ranocchia, con i soli a disposizione Skriniar e il rientrante Miranda, a custodire l'accesso verso la porta di Handanovic. Sulla trequarti potrebbe esserci dal primo minuto Rafinha Alcantara, in vantaggio su Marcelo Brozovic e Borja Valero. In attacco c'è il recupero di Mauro Icardi, supportato da Ivan Perisic e ...