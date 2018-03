Inter | Spalletti | ' Il derby? Avremmo voluto giocare assolutamente'

Sky - Verso Inter-Napoli - Spalletti ha tutti a disposizione : la probabile : Come riporta Sky Sport cerca rilancio Borja Valero dall'inizio, smaltito il lieve affaticamento che lo ha condizionato nell'ultimo periodo. Sulla trequarti in risalita Rafinha , rimane valida, però, ...

Spalletti - colpo di scena : a fine anno nuovo allenatore per l’Inter? : Spalletti, nuovo allenatore INTER?- La proprietà di Suning inizia ad avere dubbi se riconfermare o meno l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. I buoni risultati ottenuti all’inizio anno avevano fatto pensare che Spalletti fosse l’uomo giusto al posto giusto per risollevare il mondo nerazzurro ormai depresso da anni dopo le innumerevoli vittorie dell’ultima fase dell’era Moratti. Zhang Jindong ha ...

Cauet : 'Spalletti deve tirare fuori l'Inter da questa situazione. Da anni manca un gruppo' : Intervistato da RMC Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Banoit Cauet, parla di Luciano Spalletti e più in generale del gruppo che allena. 'Ha sempre fatto bene. Ha una certa personalità e un suo preciso modo di fare. ...

Spalletti compie 59 anni - auguri Inter : Al mister vannoi più cari auguri da parte di tutto il mondo Inter'. Buon compleanno anche da parte di Steven Zhang che suInstagram scrive in italiano 'tanti auguri Mister' insieme auna foto che li ...

Inter - l'ultima carta di Spalletti : in campionato mai fallito con le big : MILANO - Doppio allenamento per l'Inter in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli, che arriva a San Siro per riscattare la sconfitta contro la Roma per 4-2. Per il match Luciano Spalletti ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli : L'Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andrà in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincerà la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ha cominciato già a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole i ...

Serie A Inter - le convocazioni di Spalletti per il Milan : MilanO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha convocato 22 giocatori per il derby contro il Milan , in programma domani allo stadio Meazza. Ecco l'elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, ...

Serie A : Milan Inter. Spalletti : 'Il derby vale più di una stagione' : "Il derby vale più di una stagione. Il calcio è una grande passione comune, il cuore del mondo che batte ovunque allo stesso modo. Non ci sono nazioni o colori ma una passione comune. Ci vogliono stadi pieni e Milano può lanciare un bel messaggio con il suo derby". Lo dice il tecnico dell'...

Milan-Inter - Gattuso : “Voglio giocatori avvelenati”. Spalletti : “Icardi è pronto. E’ la partita del nostro futuro : Milan-Inter, Gattuso: “Voglio giocatori avvelenati”. Spalletti: “Icardi è pronto. E’ la partita del nostro futuro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Inter, Spalletti- Vigilia di derby, vigilia da grande match. Spalletti e Gattuso sono intervenuti in conferenza stampa dando sfogo a sensazioni e dettagli a circa 24 ore dal sfida di ...

Gattuso - Inter? Mi preoccupa Spalletti : ANSA, - CARNAGO , VARESE, , 3 MAR - A Rino Gattuso non piace l'etichetta di favorito alla vigilia del derby, e teme il confronto con Luciano Spalletti. "La cosa che mi fa più paura dell'Inter è il suo ...

Inter - Spalletti : "Il Derby vale più di una stagione. Formazione? Ho dei dubbi..." : Tutto dice contro l'Inter, quindi ci sono le premesse giuste per fare un grande Derby. Luciano Spalletti è molto carico nella conferenza della vigilia: cerca di scuotere il suo gruppo in vista di una ...

Inter - Spalletti pronto al derby della Madonnina : i problemi fisici - le motivazioni e le novità tattiche : Il derby della Madonnina è alle porte e Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, sa bene qual è l’importanza della gara contro i cugini del Milan. “Le sensazioni sono bellissime, perché si va a giocare la partita più bella del campionato e perché sappiamo dell’affluenza del pubblico. Vogliamo determinare il nostro destino, e bisogna arrivarci nella maniera corretta, cioè consapevoli della nostra forza. Icardi? E’ prontissimo. Il ...

Inter - Spalletti : 'Battere il Milan con coraggio. Se vinci un derby - fai la storia' : In un derby serve 'coraggio e cattiveria'. È la ricetta di Luciano Spalletti per battere il Milan: 'Icardi è prontissimo. Cancelo gioca basso'. derby della svolta. 'Le sensazioni sono bellissime. ...