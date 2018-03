Inter | nella Hall of Fame Zenga | Zanetti | Mattheus e Ronaldo

"Domandiamoci che Italia vogliamo fra 20 anni o moriremo nella caccia al consenso". Intervista a Elena Cattaneo : Il successo elettorale dei Cinque Stelle e della Lega non preoccupa più di tanto chi, come Elena Cattaneo, negli ultimi anni ha visto in prima persona quanto sia complicato il rapporto tra scienza e politica. Il punto, secondo la ricercatrice e senatrice a vita, è che il lavoro da fare è talmente grande e importante che sarebbe riduttivo farlo dipendere da questa o quella maggioranza di governo. "Serve un altro livello di ...

'Domandiamoci che Italia vogliamo fra 20 anni o moriremo nella caccia al consenso'. Intervista a Elena Cattaneo - di G. Belardelli - : Negli altri paesi con un'economia florida si tende sempre più a costruire attorno all'evidenza perché ci sono questi presidi che rappresentano dei punti di riferimento per la politica: sono l'...

Inter - festa per i 110 anni : ospiti d’eccezione e primi ingressi nella “Hall of fame” : I nerazzurri celebrano il compleanno numero 110 con una serata ricca di ospiti e di giocatori che hanno fatto la storia del club. primi ingressi nella "Hall of fame". L'articolo Inter, festa per i 110 anni: ospiti d’eccezione e primi ingressi nella “Hall of fame” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Intervista di Antonella Quaglia a Pietro Quadrino : i dolori ed i piaceri della vita in Provaci ancora Brancusi : Pietro Quadrino è un giovane attore, autore teatrale, regista e scrittore. La sua carriera nel teatro l’ha portato a viaggiare in Europa, America e Medio-Oriente. Estremamente talentuoso, dopo aver collaborato con grandi nomi del teatro europeo, ha fondato la propria compagnia, la Post Scriptum Company, e ha iniziato una brillante carriera come autore teatrale, vincendo […]

Intervista di Antonella Quaglia a Pietro Quadrino : i dolori ed i piaceri della vita in Provaci ancora Brancusi : Pietro Quadrino è un giovane attore, autore teatrale, regista e scrittore. La sua carriera nel teatro l’ha portato a viaggiare in Europa, America e Medio-Oriente. Estremamente talentuoso, dopo aver collaborato con grandi nomi del teatro europeo, ha fondato la propria compagnia, la Post Scriptum Company, e ha iniziato una brillante carriera come autore teatrale, vincendo […]

Previsioni Meteo - nella “Giornata Internazionale della donna” esplode la Primavera : sole e clima mite in tutt’Italia : 1/7 ...

Eccezionale scoperta nella Giornata Internazionale della Donna : identificati i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart : 1/3 ...

Astronomia : la rete Interna di formazione stellare nella Nebulosa di Orione catturata in una meravigliosa immagine del telescopio ALMA : Questa spettacolare e insolita immagine mostra parti della famosa Nebulosa di Orione, una regione di formazione stellare che si trova a circa 1.350 anni luce dalla Terra. L’immagine combina un mosaico di immagini a lunghezza d’onda millimetrica dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) e del telescopio IRAM da 30 metri, mostrate in rosso, con una vista a infrarossi dello strumento HAWK-I sul Very Large Telescope dell’ESO, mostrate ...

Violante Placido ed Ed Solomon nella giuria del Riviera International Film Festival : Continua ad arricchirsi il programma del Riviera International Film Festival, con l’annuncio della partecipazione di Violante Placido e di Ed Solomon, che raggiungono Cote de Pablo nella giuria della rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35. Inizia quindi a prendere forma la seconda edizione del Riviera International Film Festival, in programma dal 2 al 6 maggio a Sestri Levante e realizzata con il ...

Intervista di Alessia Mocci a Giovanna Fracassi : vi presentiamo il nuovo libro “Nella clessidra del cuore” : “Ci sono ore/ in cui la malinconia/ s’avvicina con passo felpato/ e allora il sole/ si smarrisce in tanto cielo// le foglie e i fiori/ diventano fragili cristalli/ e la brezza è un velo lieve/ che veste l’anima/ di un soffice silenzio./ Abbracciami” ? “Soffice silenzio” Conosciuta per pubblicazioni come “Arabesques” (2012), “Opalescenze” (2013), “La […]

Amici 17/ Valentina piange disperata : "Ho sbagliato" - nella puntata di sabato sarà Interrogata? : Amici 17 , chi riuscirà ad accedere al serale? Alessandro dei The Jab e Zic a rischio! Emma Marrone ed Elisa saranno anche quest'anno i coach delle due squadre?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Shambhala International - violenze sessuali nella comunità buddista : Una delle maggiori organizzazioni buddiste occidentali, Shambhala International, ha ammesso abusi sessuali da parte dei suoi insegnanti. Un «comportamento sessuale aberrante», come ammettono i responsabili dell’organizzazione. Quando proprio il buddhismo dispone che, per essere una persona etica, bisogna evitare di lasciarsi confondere dal desiderio bramoso, ed è necessario avere la consapevolezza che permetta di distinguere fra le motivazioni ...

Intervista di Alessia Mocci a Giovanna Fracassi : vi presentiamo il nuovo libro “Nella clessidra del cuore” : “Ci sono ore/ in cui la malinconia/ s’avvicina con passo felpato/ e allora il sole/ si smarrisce in tanto cielo// le foglie e i fiori/ diventano fragili cristalli/ e la brezza è un velo lieve/ che veste l’anima/ di un soffice silenzio./ Abbracciami” ? “Soffice silenzio” Conosciuta per pubblicazioni come “Arabesques” (2012), “Opalescenze” (2013), “La […]

Intervista di Alessia Mocci a Giovanna Fracassi : vi presentiamo il nuovo libro Nella clessidra del cuore : “Ci sono ore/ in cui la malinconia/ s’avvicina con passo felpato/ e allora il sole/ si smarrisce in tanto cielo// le foglie e i fiori/ diventano fragili cristalli/ e la brezza è un velo lieve/ che veste l’anima/ di un soffice silenzio./ Abbracciami” ? “Soffice silenzio” Conosciuta per pubblicazioni come “Arabesques” (2012), “Opalescenze” (2013), “La […]