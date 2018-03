eurogamer

: Insugency: Sandstorm svela nuovi screenshot di gioco dell'Alpha #Insurgency:Sandstorm - Eurogamer_it : Insugency: Sandstorm svela nuovi screenshot di gioco dell'Alpha #Insurgency:Sandstorm - awatars3000 : RT @GamesPaladinsIT: Insugency: Sandstorm - Nuovi screenshot della versione Alpha rivelano nuove mappe, armi e contenuti - GamepareIt : Insugency: Sandstorm svelati nuovi Screenshot sulla versione Alpha - -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Con un'evoluzione'originale formula di, arriva un nuovo arricchito e migliorato capitoloo sparatutto campione di incassi.Insurgency:vanta un comparto grafico potenziato grazie al motore diUnreal Engine 4, portando così la serie in una nuova era. In arrivo su PC e, per la prima volta, su PlayStation 4 e Xbox One; Insurgency:migliorerà le possibilità offerte dal gameplay grazie a un'immersività ancora più accentuata e nuove modalità diversus e co-op basate su obiettivi specifici. Tutto questo mantenendo però quelle caratteristiche che uniscono azione e tattica che hanno reso Insurgency il successo mondiale di oggi. Sei nuove immagini disono disponibili direttamente dalla versione Closedattualmente in sviluppo.Read more…