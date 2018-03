Infortunio De Silvestri | emergenza totale in difesa per Mazzarri

calcioweb.eu

: #RomaTorino | Problemi per #DeSilvestri, al suo posto #Mazzarri inserisce #Barreca - sportface2016 : #RomaTorino | Problemi per #DeSilvestri, al suo posto #Mazzarri inserisce #Barreca - CalcioWeb : Infortunio #DeSilvestri, emergenza totale in difesa per #Mazzarri - calciomercatoit : 70' Termina il match anche di De Silvestri, fuori per infortunio. Entra Barreca #RomaTorino 1-0 LIVE -

(Di venerdì 9 marzo 2018)De– Roma e Torino in campo per la giornata in Serie A. Meglio la squadra diche sta giocando un buon calcio contro una squadra forte e su un campo difficilissimo. A passare in vantaggio è però la Roma, colpo di testa di Manolas che supera Sirigu. Momento emozionante, il difensore guarda il cielo, il gol è tutto per Davide Astori. Poi tegola per il club granata,per il terzino Deinper il tecnico. Al suo posto dentro Barreca, le condizioni di Deverranno valutate nelle prossime ore. LEGGI ANCHE –> Torino, Petrachi svela: “ho fatto un discorso a Belotti…” L'articoloDeinpersembra essere il primo su CalcioWeb.