Infortunio Caldara | che tegola per l’Atalanta | forfait del difensore

(Di venerdì 9 marzo 2018)– Dopo la morte deldella Fiorentina Astori si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, l’Atalanta impegnata nell’importante trasferta contro il Bologna. Non arrivano di certo buone notizie per il tecnico Gasperini,per il. Il calciatore si è allenato a parte e molto probabilmente non sarà a disposizione per la prossima gara, al suo posto dentro Palomino che completerà il reparto con Toloi e Masiello.in dubbio anche per la gara contro la Juventus di Massimiliano Allegri, in programma il 14, Gasperini non può di certo dormire sonni tranquilli. LEGGI ANCHE –> Esclusiva CalcioWeb – Panchina Atalanta, il nome in pole per sostituire Gasperini: le ultime L'articolo, cheper l’Atalanta:delsembra essere il primo su CalcioWeb.