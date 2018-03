Indomito Renzi | se ne va | ma non vuole perdere sui capigruppo e sul prossimo segretario

huffingtonpost

(Di venerdì 9 marzo 2018). Matteose ne va dalla segreteria Pd, ma il suo non è un addio in punta di piedi. Lunedì la direzione nazionale formalizzerà il passo indietro, ma iluscentefar pesare comunque il suo 70 per cento conquistato alle primarie del partito. Come? Con la scelta dei nuovi: ipotesi Guerini alla Camera, mentre al Senato si balla tra Marcucci, Parrini, Bellanova o Pittella. E con un percorso che porti l'assemblea nazionale di metà aprile a eleggere il nuovo: Graziano Delrio.Pur sconfitto,detta la linea. O almeno ci prova, forte del fatto che nessuno nel partito conta di celebrare subito un congresso con primarie per la scelta del. Pare, nemmeno la minoranza orlandiana, che guarda alla discesa in campo di Nicola Zingaretti, ma è consapevole quanto sia irrealistico che si butti nelle primarie ...