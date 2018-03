Indian Wells | il ritorno di Serena Williams

Indian Wells 2018/ Diretta Bencic Ostapenko streaming video e tv - orario delle partite - tennis - : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis in California. Esordio per le big Wta: in campo Halep e Muguruza.

WTA Indian Wells - ritorno con vittoria per Serena Williams : Rientro vittorioso nel circuito per Serena Williams al WTA di Indian Wells , primo Premier Mandatory stagionale. L'ex numero uno del mondo, senza ranking perché ferma da oltre un anno per maternità , il successo sulla sorella Venus nella finale degli Australian Open 2017 era l'ultimo match disputato, , ha sconfitto per 7-5, 6-3 , ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte bassa). Successi per Serena Williams e Viktoria Azarenka! : Completato da pochi minuti il quadro del primo turno del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: dopo l’eliminazione nella prima giornata della russa Maria Sharapova, nella seconda giornata, dove è scesa in campo la parte bassa del tabellone, non si registrano risultati a sorpresa. Rientrano infatti con un successo le due giocatrici più attese: la statunitense Serena Williams batte la kazaka Zarina Diyas per ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells : i risultati di giovedì 8 marzo. Shapovalov e Medvedev avanzano : In attesa che i grossi calibri entrino in scena, la giornata dedicata al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) ha avuto per protagonisti i Tennisti Next Gen che non hanno deluso le attese. Il canadese Denis Shapovalov (n.44 del mondo), impegnato contro il lettone Ricardas Berakis, proveniente dalle qualificazioni (n.106 del ranking), ha ottenuto il successo in 1 ora e 13 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-4. Il ...

Indian Wells - Sharapova choc : eliminata a sorpresa dalla Osaka : ROMA - Si chiude subito l'avventura di Maria Sharapova al ' BNP Paribas Open ', primo torneo Wta Premier Mandatory stagionale , combined con un Atp Masters 1000 maschile, dotato di un montepremi di 8.

Atp Indian Wells - qualificazioni : Berrettini sconfitto da Polansky : ... numero 166 Atp , il 28enne pugliese di San Giorgio Ionico ha vinto l'unico precedente, disputato agli Australian Open 2017, , mentre Fabio Fognini , numero 19 del mondo e reduce dal successo di San ...

Indian Wells : Berrettini eliminato : Matteo Berrettini è uscito di scena al turno decisivo delle qualificazioni del torneo di Indian Wells in California. Nella notte italiana il 21enne romano, numero 108 del ranking mondiale è stato ...