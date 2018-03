Blastingnews

: In Canada protesta dei medici contro l'aumento dello stipendio - Cututtucori : In Canada protesta dei medici contro l'aumento dello stipendio - ucurt73 : (...)La protesta è esplosa dopo che a Gennaio, un’infermiera aveva postato una fotografia nella quale, in lacrime,… - NursindF : (...)La protesta è esplosa dopo che a Gennaio, un’infermiera aveva postato una fotografia nella quale, in lacrime,… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Icanadesi hanno fatto una richiesta davvero inaspettata: hanno domandato alle autorità di non aumentare i loro stipendi perché essi 'sono già abbastanza alti'. In realtà, lapossiede un messaggio nascosto : vale a dire una denuncia da parte deidel, poiché essi ritengono che altri professionisti della salute non siano ben pagati come lo sono i dottori. Infatti, in Quebec uno specialista dellana addebita l'equivalente di 400 mila dollari all'anno. Scopriamo insieme tutte le ragioni di questa incredibiledegli stipendi: idelsi ribellano La proposta è stata sostenuta da circa 700 professionisti della salute che formano il gruppo didel Quebec per il regime pubblico (MQRP). Tutti i dottori del Quebec che credono in un forte sistema pubblico, si sono detti contrari ai recenti aumenti dei salariali negoziati dalle ...