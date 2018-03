Immaturi 2 ci sarà ?

davidemaggio

: #ImmaturiLaSerie 2, ci sarà la seconda stagione? - PaoloSutera : #ImmaturiLaSerie 2, ci sarà la seconda stagione? - Jennyna22958114 : RT @v_eryca: 18 anni non sono un’età..18 anni sono uno stato di grazia,perché non si sarà mai più come si era a 18 anni #immaturi #Immaturi… - Veronic78545096 : RT @v_eryca: 18 anni non sono un’età..18 anni sono uno stato di grazia,perché non si sarà mai più come si era a 18 anni #immaturi #Immaturi… -

(Di sabato 10 marzo 2018)Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri aveva confermato la seconda stagione di– La Serie a bocce ferme, ovvero in fase di presentazione della prima, quando ancora Ricky Memphis & co. non si erano affacciati sull’ammiraglia Mediaset con i loro eterni Peter Pan. Ad oggi, che la prima stagione saluta il pubblico con l’ottava ed ultima puntata, non ci sono state smentite, dunque questo secondo capitolo, che era già in fase di scrittura lo scorso gennaio, potrebbe davvero vedere la luce.– La Serie: la seconda stagione confermata all’esordio della prima Gli ascolti della trasposizione televisiva del film di Paolo Genovese sono stati bassi. Partita con un promettente 19.3%, la fiction diretta da Rolando Ravello ha progressivamente perso telespettatori, arrivando a stabilizzarsi intorno al 12% con un notevole calo di interesse da ...