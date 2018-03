Il Tar boccia il ricorso degli operatori contro i passi chiusi

Di Maio si muove con cautela ma le seconde file iniziano a tesTare l'umore dei dem. Grande attenzione a Orlando e Boccia - di G. Cerami - : Continua a dirsi pronto a parlare con tutti ma lo sguardo è rivolto nel campo del centrosinistra, quindi a cosa succederà dentro il Pd. Si muove con cautela Luigi Di Maio, l'apertura dei canali di ...

Di Maio si muove con cautela ma le seconde file iniziano a tesTare l'umore dei dem. Grande attenzione a Orlando e Boccia : Continua a dirsi pronto a parlare con tutti ma lo sguardo è rivolto nel campo del centrosinistra, quindi a cosa succederà dentro il Pd. Si muove con cautela Luigi Di Maio, l'apertura dei canali di dialogo è lenta e discreta. Il programma su cui chiedere convergenze è pronto da tempo, è chiaro che si punterà su alcuni temi precisi, forse una decina, che possono piacere a sinistra, ma in questo momento ...

Siamo stati bocciati - giusto sTare all'opposizione : Dopo una sconfitta clamorosa e dolorosa è giusto che il Pd si collochi all'opposizione. L'indirizzo indicato dagli elettori è chiaro: Siamo stati bocciati. Ora dobbiamo approfondire le ragioni, riflettere sugli errori che abbiamo commesso. Solo così posSiamo ricostruire un'identità e una rappresentanza per tanti italiani.È importante nelle prossime settimane dimostrarci responsabili e aperti alla collaborazione ...

Elezioni : Boccia - no a Salvini - valuTare appoggio esterno a Di Maio : Roma, 6 mar. , AdnKronos, 'Se dopo le consultazioni, alla Camera arriva Salvini mi pare naturale dire di no. Se arriva Di Maio mi sembra naturale valutare l'appoggio esterno'. Lo dice Francesco Boccia,...

VD : bocciata l'iniziativa per il rimborso delle cure denTarie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

È giusto bocciare alle elemenTari? Lo propone Salvini : Immagina - ho risposto a mio figlio Federico che ha 19 anni, frequenta l'università e in questi giorni si stava chiedendo se serva o no studiare - di essere nato alcuni secoli fa. Sei figlio di un servo della gleba e sai che il tuo destino sarà quello di un servo della gleba. Tuo padre, a sua volta, è figlio di un servo della gleba. Per te non esisterà capacità o merito: il tuo destino sarà legato alla tua originaria condizione familiare. ...

Boccia - non smonTare Jobs Act e Industria 4.0 : "Ci sono state nel Paese alcune riforme che hanno avuto effetti sull'economia reale, cioè Jobs act e Industria 4.0, riteniamo che queste due riforme non vanno smontate": lo ha detto il presidente di ConfIndustria Vincenzo Boccia . Accanto a questo, ha spiegato, ...

Isola dei Famosi 2018/ Stefano BetTarini boccia De Martino : "Non si espone" : Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, per nulla convinto del suo successore De Martino che non si espone troppo durante le dirette del programma di Canale 5(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Florida : NRA boccia Trump su aumento età per acquisTare armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Elezioni - Boccia : non smonTare le riforme che vanno bene : Verona, 16 feb. , askanews, Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiede alla politica di 'non smontare le cose che vanno bene'. Concludendo le Assise generali, Boccia ha ricordato che ...

Il Tar boccia le società tlc : "Bolletta corretta è mensile". Ma congela i rimborsi : ROMA - Sconfitta per le società dei telefoni sul fronte della bolletta ogni 28 giorni. I giudici del Tar del Lazio hanno respinto il ricorso dell'Asstel e delle singole società dei telefoni contro la ...

Elezioni - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smonTare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, - La campagna elettorale è "tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Non si guarda alla bontà delle misure delle scelte ma a chi le fa. ...

Elezioni - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smonTare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, La campagna elettorale è 'tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso'. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ...

Tevez boccia LauTaro Martinez : 'Mondiale? Non è pronto - è discontinuo' : In Argentina è considerato il crack del momento. L'Inter lo sogna, ma non è l'unico top club ad aver messo gli occhi su di lui. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, talento classe '97 del Racing. Una ...