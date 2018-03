Il richiamo della Ue all' Italia | La vostra patente non è chiara

ilgiornale

: RT @laramps: Quando a presiedere la Consulta va un magistrato, Milella sente il richiamo della foresta. L’altra volta, con l’elezione di un… - marielSiviglia : RT @laramps: Quando a presiedere la Consulta va un magistrato, Milella sente il richiamo della foresta. L’altra volta, con l’elezione di un… - domenicocarreri : La @serenabortone cita Mayakovski per aggrapparsi al richiamo della sinistra ' de pancia', e non capisce che si è s… - laramps : RT @laramps: Quando a presiedere la Consulta va un magistrato, Milella sente il richiamo della foresta. L’altra volta, con l’elezione di un… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Larosa rilasciata dalla Repubblicana non va bene. A dirlo è l'Unione Europea, che tramite la Commissione ha inviato oggi a Roma una lettera di costituzione in mora, il primo passo verso l'aperturaprocedura d'infrazione. Il motivo? Ladi guidana sarebbe pocoe in particolare non riporterebbe con sufficiente chiarezza le eventuali limitazioni alla guida del titolare del documento.L', tuttavia, non è l'unico Stato membro delle reprimende di Bruxelles. Insieme a noi sono stati raggiunti da lettere analoghe altri tre Paesi: Germania, Lettonia e Paesi Bassi.I quattro governi "pizzicati" in fallo ora hanno a disposizione due mesi per rispondere ai rilieviCommissione Ue: "In caso contrario Bruxelles potrà decidere di inviare un parere motivato, il passaggio precedente al deferimento ...