Il problema dei video falsi

“È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori : le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa restare senza fiato : Un dramma terribile, la Morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine (‘Là di Moret’) dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate ...

Sulle bollette elettriche dei morosi si moltiplicano le fake news : molti speculano - qualcuno si fa pubblicità - ma il problema resta! : Tempo di campagna elettorale, tempo di promesse (per lo più) irrealizzabili. Ma anche di fake news, le cosiddette bufale mediatiche che non sempre sono innocue goliardate, soprattutto se interessano i diritti...

Il dilemma del prigioniero : un problema di teoria dei giochi : A tutti è capitato di trovarsi di fronte a una situazione che appare insolubile in cui qualunque strategia presenta dei pro e dei contro in caso. Un caso di questo tipo è il dilemma del prigioniero, ...

Burian - caos dei treni : “Il problema sono gli scambi - occorre più manutenzione : “Il problema principale e’ legato agli scambi: l’infrastruttura ferroviaria e’ sicuramente da migliorare e necessita di piu’ manutenzione per essere meno esposta a situazioni di collasso nelle criticita’. Detto questo, quando si progetta, ci si contiene nel dimensionamento tenendo conto delle condizioni in cui l’infrastruttura dovra’ operare: questo vale per tutte le progettazioni”. Lo ...

Questo embrione ibrido pecora-uomo un giorno potrebbe risolvere il problema dei trapianti : Un gruppo di ricercatori in California ha ottenuto nuovi risultati molto incoraggianti nella tecnica per far crescere organi umani dentro altri animali The post Questo embrione ibrido pecora-uomo un giorno potrebbe risolvere il problema dei trapianti appeared first on Il Post.

Real Madrid - PSG - è Neymar il problema dei francesi ? O'Ney gioca solo - Cavani non si vede : Inutile la rete di Rabiot , VIDEO GOL, Cristiano Ronaldo abbatte Neymar: Real Madrid-Psg capolinea per Emery? Real Madrid Psg diretta tv, dove vedere la partita in chiaro e in live streaming gratis ...

Mattarella : i rimpatri dei migranti sono un problema che va gestito dall'intera Unione europea : Il capo dello Stato in visita a Dublino: "Il consenso degli italiani nei confronti dell'Europa è diminuito in questi anni e bisogna recuperarlo"

Isola dei Famosi - Don Mazzi : "Se Monte ha un problema con la droga venga nella mia comunità" : La denuncia di Eva Henger in diretta all 'Isola dei Famosi ai danni di Francesco Monte ha fatto muovere anche Don Mazzi. Sulle pagine del settimanale DiPiù , Don Mazzi si dice pronto ad aiutare ...

Wall Street crolla per il timore dei prezzi. Draghi : “L’inflazione resta un problema”. : A un’ora dalla fine degli scambi, gli indici a Wall Street sembrano non sapere arrestare la loro corsa al ribasso, spinti verso il rosso in gran parte dalla preoccupazione che la positiva crescita dell’economia americana possa risultare in una crescita dell’inflazione....

“Nessuno la voleva”. Colpo basso all’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi parla con un altro e - senza rendersene conto - rivela un retroscena piuttosto grave che vede come vittima una delle vip del reality. Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi. Un problema dietro l’altro… : all’Isola dei Famosi non c’è tregua: dopo la questione “droga all’Isola” che è diventata centrale dopo la puntata di lunedì sera, continuano i problemi. Per carità, questa volta sono minori e sono i classici problemi del gioco. Poca cosa, direte voi, rispetto ai 12 anni di carcere che rischia Francesco Monte per via di quella “canna” fumata quando il gioco doveva ancora iniziare. La questione, sollevata da Eva Henger, ha lasciato di stucco il ...

Palozzi : Raggi non vede il problema dei rifiuti : Roma – Questo il comunicato del consigliere regionale FI e vicepresidente della commissione Ambiente, Adriano Palozzi: “Virginia Raggi ha davvero una bella faccia di bronzo, quando dice... L'articolo Palozzi: Raggi non vede il problema dei rifiuti su Roma Daily News.

Lazio : “Passo avanti per la soluzione del problema dei bovini abbandonati” : “I bovini abbandonati allo stato selvaggio sono un problema per l’incolumità pubblica. Si tratta di un serio problema, presente in diverse aree della nostra regione. Nell’incontro che si è svolto ieri presso la Commissione consiliare Agricoltura da me presieduta, sono state definite le procedure di attuazione delle disposizioni introdotte con la Legge regionale n. 9 del 2017 che ne definiscono la possibile soluzione.“ Lo ha dichiarato Daniele ...

SALVATORE ESPOSITO/ Video : "Il problema dei giovani non è la tv" (Superbrain) : Video, SALVATORE ESPOSITO, che sarà ospite a Superbrain, spiega per filo e per segno che Gomorra non influenza n modo negativo i giovani ragazzi. (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:54:00 GMT)

Milan - il problema dei minuti finali : Gattuso è una furia : “Donnarumma ha fatto un errore, poi dopo ci ha salvato, ha fatto un miracolo sull’1-0. Ci ha tenuto in partita. Al di la’ di questo siamo molto contenti per la prestazione. Se e’ un punto di svolta? Dobbiamo pensare partita dopo partita, vediamo dove arriveremo. Stiamo lavorando tanto, siamo in crescita, e’ merito dei ragazzi tutto quello che stanno facendo, dopo vedremo. C’e’ poco da ridere, se ...