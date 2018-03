Il governatore della Florida firma la legge per la sicurezza nelle scuole che pone limiti

Sardegna - indagato l’ex governatore Cappellacci. È il primo politico sotto inchiesta della nuova legislatura : Sconfitto all’uninominale dal candidato del Movimento 5 stelle, ripescato alla Camera grazie al proporzionale e finito nuovamente sotto inchiesta. L’ex governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci, è indagato dalla procura di Cagliari. L’inchiesta in cui è coinvolto l’esponente di Forza Italia ipotizza i reati di corruzione, peculato e truffa ed è nata da un fascicolo per bancarotta aperto dai sostituti procuratori ...

Sacchetti della spazzatura lanciati contro De Luca a Pozzuoli. Il governatore : per fermarmi devono spararmi alla testa : Conosciamo da troppo tempo il comitato d'affari che in Campania fa sedere insieme politica, camorre e imprenditorie e siamo stanchi di ascoltare menzogne da parte di chi ci governa. Da oggi ...

Lettonia - arrestato governatore della Banca centrale Rimsevics. L'ombra di riciclaggio e NordCorea : Per la Lettonia si tratta di un nuovo colpo dopo che nei giorni scorsi il Tesoro Usa ha vietato alle proprie banche di fare transazioni con la maggiore Banca della Lettonia, Ablv, accusata di aver "istituzionalizzato il riciclaggio di denaro" e di aver intrattenuto rapporti con soggetti riconducibili allo sviluppo del programma missilistico della Corea del Nord. Il ministro delle finanze Dana Reizniece-Ozola ha avvertito invece che il sistema ...

Appalti su rifiuti - indagato il figlio di De Luca - governatore della Campania - LaPresse - : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a una serie di ...

Napoli - rifiuti e corruzione : tra gli indagati anche il figlio del governatore della Campania : È il figlio del governatore della Campania. L’inchiesta della procura di Napoli ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali

I cinque punti chiave della relazione del governatore Visco : Riforme credibili per l’Italia, revisione dei modelli di business per le banche, nessuna resistenza all’attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo, sostenibilità negli interventi per la riduzione dei crediti deteriorati e ruolo attivo dell’Italia nel processo di costruzione dell’Europa: sintesi della relazione...

