Il dolore di Francesca Fiorietti ai funerali del marito Davide Astori

Funerali Davide Astori - tutto lo strazio di Francesca Fioretti in una foto. L’arrivo in chiesa della compagna del capitano - distrutta dal dolore e stretta da amici e parenti - è stato uno dei momenti più toccanti - di commozione generale : Davide Astori, l’ultimo saluto al capitano viola, stroncato all’improvviso nel sonno e per cause naturali, come rilevato dall’autopsia, è nella basilica di Santa Croce a Firenze. La ‘sua’ Firenze, la città che non gli ha dato i natali (il calciatore era nato a San Giovanni Bianco, Bergamo) ma che l’ha accolto nell’estate del 2015 dopo una stagione alla Roma. E lì, nella strada dove viveva con la ...