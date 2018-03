Il Colle chiede «responsabilità» Draghi | «L' euro è irreversibile»

Se lavori a Facebook e Alphabet potrai chiedere di uscire ai Colleghi una sola volta : (foto:pixabay.com/Geralt) Un solo appuntamento e non di più. In questo modo Facebook e Google regolamentano le relazioni tra dipendenti, per non dare adito a storie di molestie che sarebbero dannose per le aziende, così come lo sono state per tutte quelle organizzazioni colpite dall’ondata generata dal caso Weinstein, il potente produttore americano a cui è toccato l’onere, lo scorso ottobre, di avviare un effetto a cascata che ha palesato ...