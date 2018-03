Il capitano viola morto a causa della bradiaritmia

DAVIDE ASTORI - FUNERALI IN SANTA CROCE/ Video - l'ultimo saluto da brividi della folla al capitano viola : I FUNERALI di DAVIDE ASTORI, oggi, alle 10, alla Basilica di SANTA CROCE a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:27:00 GMT)

“Sempre con noi” : Davide Astori - il ricordo della Fiorentina toglie il fiato. Il tributo al capitano viola è il più commovente di tutti. Quella canzone in sottofondo - poi… : La morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina 31enne scomparso all’improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casa Astori lo stesso giorno in cui una fila lunghissima di ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

I funerali di Davide Astori : l’addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Astori - tutto il calcio a Firenze per l’addio al capitano viola Foto|Video|I compagni : Alle 10 le esequie nella Basilica di Santa Croce, dopo la sosta del feretro davanti al "muro del pianto" del Franchi

Astori : oggi l'addio al capitano viola : Firenze listata a lutto per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica a Udine, dove era in ritiro con la sua squadra - Si svolgeranno questa mattina alle 10 ...

Morte Astori : i tifosi Viola ricordano il capitano con sciarpe - pensieri - lettere [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Il capitano viola morto a causa della bradiaritmia : Il capitano della squadra della Fiorentina, Davide Astori, è morto lasciando una grande amarezza nel cuore di tutti gli sportivi e non; nessuno dei suoi compagni si sarebbe potuto immaginare che quella cena di sabato 3 marzo sarebbe stata l'ultima con il difensore classe '87. Dopo la cena, Astori si è divertito giocando alla Playstation insieme al portiere Marco Sportiello, i due si sarebbero poi lasciati alle 23 per andare a dormire in vista ...

Astori - il Franchi si colora di viola : la squadra rende omaggio al capitano : Una scena carica di emozioni e di forte contenuto simbolico: il gruppo viola ha voluto rendere omaggio al Capitano scomparso domenica scorsa a Udine. Per farlo giocatori, staff e il direttore generale ...

Davide Astori - i giocatori viola omaggiano il loro capitano : ROMA - L'intera rosa dei calciatori della Fiorentina , lo staff tecnico e medico gigliato, i dirigenti viola Giancarlo Antognoni e Pantaleo Corvino si sono recati a rendere omaggio a Davide Astori ...

“Che schifo!”. Davide Astori - spunta la scritta della vergogna. Italia sotto choc : parole ignobili poche ore dopo la tragica morte del capitano viola. Spaventoso - sul serio : Davide Astori, quando la tragedia fa perdere il senno (e siamo stati clementi): quello che è successo poche ore dopo la drammatica morte del calciatore e capitano della Fiorentina è davvero da brividi. Se le parole del giocatore brasiliano ex Juventus Dani Alves a commento della scomparsa del collega, 31 anni, una compagna e una figlia di soli 2 anni amatissime, hanno fatto accapponare la pelle a molti, rimasti malissimo per cotanta, ...

“Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori - un dubbio che è quasi certezza. Mentre il mondo del calcio è ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola - nuovi dettagli sulle cause del suo decesso : “Questa mattina Davide non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato”. Così l’’addetto stampa del club viola, Arturo Mastronardi, ha spiegato ai giornalisti presenti la dinamica di quanto avvenuto al povero Astori: “Il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia. L’ultimo ...

Tragedia in Serie A - è morto Davide Astori : il capitano viola aveva 31 anni : Il Procuratore capo di Udine: «Decesso per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali» L'articolo Tragedia in Serie A, è morto Davide Astori: il capitano Viola aveva 31 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Astori : Fognini vince Open Brasile - dedica per capitano viola : esto titolo in carriera per Fabio Fognini, andato a segno nel 'Brasil Open', torneo Atp World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari che si è concluso sulla terra rossa di San Paolo. In ...