Il calciatore del Cagliari Joao Pedro trovato positivo all’antidoping

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Morte Davide Astori - il calciatore del Cagliari Romagna cambia numero : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, i funerali del difensore della Fiorentina si svolgeranno nella mattinata di domani. La decisione di Fiorentina e Cagliari è stata quella di ritirare la maglia numero 13 in onore del calciatore. La scelta comporterà la modifica della numerazione in casa Cagliari, la maglia numero 13 era di Romagna. Adesso la Lega di Serie A ha deciso di concedere una deroga e ...

Astori - il fratello del calciatore nomina un consulente per l'autopsia : Uno dei due fratelli maggiori di Davide Astori, Marco, ha nominato un proprio consulente per assistere all'autopsia. 'Il senso della nostra presenza è avere un interlocutore che aiutasse la famiglia a ...

Ex calciatore accusa dirigente della serie C : 'Abusò di me da quando avevo 12 anni' : I carabinieri stanno indagando sulla denuncia di un ex calciatore trentaduenne, il quale accusa un 57enne dirigente della squadra di calcio di serie C 'AC Monzà, di aver abusato sessualmente di lui ...

NIANG - FRATTURA AL NASO/ Domani il calciatore del Torino sarà operato : NIANG FRATTURA al NASO: Domani il calciatore del Torino sarà sottoposto a un'operazione chirurgica a Chivasso. Il ko è arrivato durante l'allenamento di questa mattina.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Astori - a Bari ignobile striscione dopo la morte del calciatore : "Perchè lui e non Masiello?" : La digos di Bari indaga sullo striscione comparso sulla tangenziale dopo la notizia della morte del difensore della Fiorentina. Nel mirino l'ex biancorosso...

Infortunio Niang - è peggio del previsto : il calciatore si opera : Infortunio Niang – “Nel corso della sessione tecnico-tattica mattutina, M’Baye Niang ha subito una contusione nasale. Sottoposto ad immediati accertamenti presso l’Ospedale di Chivasso dal Professor Libero Tubino, il consulto ha evidenziato una frattura alle ossa nasali. Domattina l’attaccante granata verrà operato per la riduzione della frattura dallo stesso Professor Tubino e già da mercoledì potrebbe riprendere gli allenamenti con ...

“Omicidio colposo”. Davide Astori - cosa emerge sulla morte del calciatore 31enne trovato senza vita nella sua camera d’albergo : Era in ritiro a Udine con la sua squadra dove la Fioretina e l’Udinese si sarebbero dovute incontrare. Ma non c’è stata nessuna partita. Niente di niente. Quella del 4 marzo è stata una domenica maledetta. Il mondo si è svegliato con la notizia straziante della morte di Davide Astori, calciatore di serie A, capitano della Fiorentina che è morto all’improvviso mentre dormiva nella sua camera d’albergo. Lo hanno ritrovato i compagni senza vita e ...

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

Morte Astori - le foto del calciatore insieme alla fidanzata Francesca : Francesca Fioretti, modella ed ex concorrente di reality show, dal Grande Fratello 9 a Pechino Express, era legata al capitano della Fiorentina dal 2013. Dal difensore ha avuto una figlia, Vittoria, ...

La società Crotone calcio e la squadra tutta si associa al dolore per la scomparsa del calciatore Davide Astori : La notizia della morte del difensore Davide Astori è giunta ai giocatori del Crotone mentre erano in albergo nell’attesa di

Fidanzata Astori - è uno shock per Francesca Fioretti - compagna del calciatore della Fiorentina : 1/18 Foto Instagram ...

Espulsione Berardi - follia dell’attaccante : il calciatore del Sassuolo perde la testa [VIDEO] : Espulsione Berardi – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, partite che stanno regalando grosse emozioni. In particolar modo quella tra Sassuolo e Lazio, con la squadra di Simone Inzaghi che sta dominando in lungo ed in largo, 0-3 il risultato all’inizio del secondo tempo, grande prestazione da parte di Milinkovic-Savic, autore di una doppietta, in rete anche Immobile su calcio di rigore. Poi la follia da parte di ...

Cristiano Ronaldo - le 'doti hot' del calciatore messe in dubbio dalla sua ex : 'si crede un dio a letto - ma...' : ... le affermazioni della donna rivelano particolari intimi della vita privata di Cr7 Cristiano Ronaldo e le sue conclamate doti da latin lover hanno fatto il giro del mondo. Proprio ora che il ...