I programmi dei partiti sugli Esteri? Non pervenuti Ma stavolta la fantasia non basta

I programmi elettorali dei partiti a confronto : Lo scontro sui migranti, il tema sulla sicurezza, fisco e sanità, l’eterno cantiere della sicurezza e i diritti sulle donne. Che cosa propongono i partiti che si sfideranno il 4 marzo per le elezioni politiche? ...

Conti pubblici - l’analisi di Cottarelli su costi e coperture dei programmi dei partiti. E gli effetti sul debito : Promesse per un totale di quasi 448 miliardi di euro. E coperture che si fermano a 240 miliardi. Così il debito pubblico, lungi dal calare rispetto al 131,6% del pil toccato nel 2017, aumenterà di diversi punti: quasi 7 in caso di attuazione del programma del Movimento 5 Stelle, 6 se venisse realizzato quello della Lega, quasi 5 con quello di Leu, 4,2 con le misure annunciate da Forza Italia, 3,2 con quelle volute dal Pd. Una sola eccezione: ...

Quanto contano i giovani nei programmi dei partiti : L'abolizione della Riforma Fornero costerebbe, infatti, tra gli 80 e i 90 miliardi di euro, ovvero una somma troppo elevata per un paese che già oggi presenta il terzo debito pubblico del mondo e nel ...

Isola dei Famosi 2018 - l’imbarazzante “gestione” del “canna-gate” : Alessia Marcuzzi se la prende con altri programmi Mediaset : Sembrava una puntata di Un giorno in pretura e invece era il sesto episodio de L’Isola dei Famosi, edizione numero tredici. Il reality di Canale 5, dopo aver ricevuto pressioni varie, ha dovuto cambiare la sua versione. E dal “non possiamo occuparci del canna gate perché siamo una trasmissione di intrattenimento” si è passati al dedicare ben quaranta minuti di puntata al tema fumoso. Ieri sera la conduttrice Alessia Marcuzzi ha preteso la ...

I programmi dei grandi partiti - spiegati : Guida sintetica per indecisi: chi promette cosa e con quali costi The post I programmi dei grandi partiti, spiegati appeared first on Il Post.

Cittadinanza - statistica - Costituzione e Novecento : le new entry dei programmi di scuola dell’infanzia ed elementari : Un tempo era il programma scolastico oggi si chiamano “indicazioni nazionali”. La sostanza non cambia: è la bussola di ogni insegnante della scuola dell’infanzia e del primo ciclo che da giovedì scorso dovrà abituarsi a familiarizzare con nuove parole che il ministero dell’Istruzione ha voluto sottolineare e introdurre. Nei prossimi anni maestri e professori delle medie dovranno dare più attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), ...

Elezioni 2018 - come se la cavano i programmi dei partiti sulla sanità : Foto: Pixabay “Nessuna forza politica ha elaborato un piano di salvataggio del Servizio sanitario nazionale”. Quelle che emergono dalla lettura dei programmi elettorali sono infatti “numerose proposte valide ma frammentate, alcune non sostenibili, altre poco attuabili o superflue”. Parole e musica della Fondazione Gimbe, acronimo che sta per Gruppo italiano per la medicina basata sull’evidenza. In occasione delle ...

Un quadro poco rassicurante dai programmi dei partiti sulla sanità pubblica : La Fondazione Gimbe, a 5 anni dal lancio del programma #salviamoSsn, ha esortato la politica a mettere nero su bianco proposte convergenti per la sanità pubblica e avviato il monitoraggio dei programmi elettorali, nella ferma convinzione che se è vero che non esiste un piano occulto di smantellamento e privatizzazione del Ssn, è altrettanto certo che continua a mancare un preciso programma politico per il suo salvataggio. ...

Cosa c'è scritto nei programmi dei partiti su digitale - innovazione e startup? : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo di: Centrodestra Partito democratico Movimento 5 stelle +Europa Liberi e ...

Non sai per chi votare? Domani sul Messaggero in edicola tutti i programmi dei partiti : Dalle tasse ai giovani, passando per il mondo del lavoro. Temi spinosi e cruciali, sui quali si deciderà quale forza politica governerà il Paese per i prossimi anni. Temi sui quali i partiti in corsa alle elezioni del prossimo 4 marzo hanno incentrato i propri programmi. E se nel mare magnum elettorale spesso ...

Cosa c'è scritto nei programmi dei partiti su digitale - innovazione e startup? : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo di: Centrodestra Partito democratico Movimento 5 stelle +Europa Liberi e ...

Cosa c'è scritto nei programmi dei partiti su digitale - innovazione e startup? : ...sarebbe quindi 'necessario avviare un piano di modernizzazione e semplificazione della macchina pubblica anche attraverso una decisa e progressiva riduzione del perimetro di intervento nell'economia'.

Cosa c'è scritto nei programmi dei partiti su digitale - innovazione e startup? : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo del Centrodestra, del Partito democratico, Movimento 5 stelle, +Europa, Liberi e uguali e 10 ...

Milano Regionali - come sostenere le imprese. I programmi dei candidati : Cinque anni fa l'arma in più per la vittoria di Maroni fu la promessa di trattenere il 75 per cento delle tasse sul territorio: un messaggio che fece presa sul cittadino come sul mondo produttivo. A ...