I medici che protestano per lʼaumento di salario | “Usate soldi per curare meglio i

Falsi incidenti stradali per truffa a Roma : 16 arrestati - anche medici - : L'associazione di truffatori si avvaleva di false vittime che poi ricevevano risarcimenti dalle compagnie assicurative. Coinvolti anche infermieri e avvocati. Il danno alle assicurazioni ammonterebbe ...

“La mia vita tra depressione e medicine”. La dura confessione del cantante italiano - amatissimo soprattutto dai più giovani - che parla dei quei momenti difficili lontano dai riflettori. Le sue parole : Uno dei rapper del momento nel panorama italiano, tra gli artisti che meglio di tutti hanno saputo imporsi a suon di strofe in rima e allargare il numero di fan che lo seguono con passione. Parliamo di Ghemon, nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, classe 1982, molto popolare in rete grazie a hit come Bellissimo o Un Temporale.Un artista che in concomitanza dell’uscita nelle librerie della sua autobiografia “Io sono. ...

"Ho sofferto di depressione - una malattia che non si può dimostrare. Oggi continuo con terapia e medicine" : Ghemon, nome d'arte di Giovanni Luca Picariello, classe 1982, alto, biondo e con tanta voglia di raccontarsi: è questa la carta d'identità di uno dei rapper del momento. In concomitanza con l'uscita della sua autobiografia per i tipi di Harper Collins (Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, nelle librerie dall'8 marzo), il cantante si è confessato a Vanity Fair.Questo libro non è un ...

Addio piccolo Isaiah : il bimbo è morto - i medici hanno staccato la spina che lo teneva in vita : Addio piccolo Isaiah: il bimbo è morto, i medici hanno staccato la spina che lo teneva in vita Il bimbo, vittima di “un catastrofico danno cerebrale” alla nascita causato da mancanza d’ossigeno, è scomparso ieri al King’s College di Londra, dove era ricoverato per la grave invalidità causata al momento del parto.Continua a leggere Il […] L'articolo Addio piccolo Isaiah: il bimbo è morto, i medici hanno staccato la spina ...

“Lo abbiamo trovato impiccato”. Si è ucciso per uno stupido scherzo. Era uno degli studenti più brillanti di medicina - ma per colpa del suo migliore amico ha deciso di farla finita. “Lo aveva detto a tutti…” : Una storia bruttissima, uno scherzo stupido finito nel peggiore dei modi. aveva confidato ad un amico la scappatella con una ragazza tramite un messaggio, ma lui per scherzo lo ha inoltrato a quasi tutta l’Università. Un gesto fatto con leggerezza e per scherzo ma che per Edward Senior, da tutti chiamato Ted, 22enne giocatore di rugby oltre che brillante studente di medicina all Swansea University, in Galles, era davvero troppo da ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : una corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al pronto soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...

Diabete tipo 2 : quando schemi mentali - stress ed emozioni dei medici ostacolano il raggiungimento del target terapeutico : Sono troppi i pazienti di tipo 2 che non raggiungono i corretti obiettivi glicemici, perché non viene loro prescritta o intensificata la terapia insulinica. Il problema, noto come inerzia terapeutica, spesso si associa anche all’impiego di farmaci ormai obsoleti e all’incapacità da parte dei medici di prendere coscienza del problema e di attivarsi per risolverlo. Secondo i dati dell’Associazione medici Diabetologi (AMD), il 50% dei diabetici di ...

“Mamma - aiutami - sto malissimo”. Si sveglia nella notte in preda a dolori atroci. Sa che il ciclo sta arrivando e dà la colpa a quello. Ma la paura è grande (non le era mai capitato) così si fa portare in ospedale. Quando i medici la sdraiano sul lettino e la toccano - la verità sconvolgente viene a galla. Lo choc è generale : Si chiama Charlotte Thomson, oggi ha 21 anni, è di Newcastle e nell’ultimo periodo ha avuto delle mestruazioni particolarmente dolorose. Strano, a Charlotte non era mai capitato, ma non si è preoccupata più del dovuto: “Può capitare”, si è detta. Peccato che quel dolore anomalo nascondeva qualcosa di grosso. Charlotte, ragazzina amante delle feste, era incinta. Ma non aveva la minima idea di esserlo anche perché aveva cicli regolari, zero pancia ...

Alfie Evans morirà - ricorso respinto : i genitori volevano portarlo a Roma - ma i medici staccheranno la spina : Speranza quasi nulle. Nessun ripensamento sul verdetto del 20 febbraio con cui l'Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici - ancora una volta contro il volere dei genitori - a staccare la...

medicina : identificata proteina bersaglio di malattie metaboliche : La rivista EMBO Reports ha pubblicato una ricerca coordinata da Emma De Fabiani e Nico Mitro, del dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università Statale di Milano, che assegna il ruolo di regolatore mitocondriale ad una proteina poco conosciuta. I mitocondri sono organelli intracellulari deputati principalmente alla produzione di energia, pertanto il loro corretto funzionamento è fondamentale per le cellule per ...

“Non potrai mai avere figli”. A 27 anni una sentenza drammatica. A causa di una patologia (molto diffusa) ha dolori e gravi problemi di salute. Per guarire si deve operare - ma i medici non le danno speranza. Quello che accade in sala operatoria è incredibile : Non le avevano dato nessuna speranza: “Non potrai mai avere figli”. Con questa terribile sentenza i medici avevano chiuso il caso di Thessy Kouzoukas, una ragazza di brisbane in Australia che all’epoca aveva appena 27 anni. La ragazza aveva parlato della sua patologia che è diffusa e che dà sintomi ben precisi che però lei aveva sottovalutato fino ad arrivare a questo risultato che aveva afflitto una ragazza con il ...