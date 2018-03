Huawei P20 Porsche Design ipotizzato senza notch | con sensore per le impronte nel display

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : Eccoli tutti e tre in nuove foto! : A distanza di soli due giorni dalla trapelazione dei prezzi per l’Europa dei tre prossimi dispositivi di casa Huawei, Eccoli ritratti in quelle che possono essere le foto ufficialiPer il momento l’immagine del P20 Lite corrisponde a quella fornita dal Cinese TENAA, l’autorità delle telecomunicazioni che si occupa di rilasciare le certificazioni prima dell’immessa sul mercatoHuawei P20, P20 Pro e P20 Lite foto Confermando ...

Cinque presupposti dai quali partire su Huawei P20 Pro l’8 marzo : andiamo oltre il prezzo : Ci sono alcuni importanti presupposti dai quali partire oggi 8 marzo nell'immaginare cosa toccheremo con mano in seguito alla presentazione del cosiddetto Huawei P20 Pro. quali sono le novità emerse fino a questo momento? Tantissimi discorsi vertono sul prezzo e, come abbiamo riportato pochi giorni fa, la cifra iniziale per il top di gamma in questione dovrebbe aggirarsi attorno alla considerevole cifra di 899 euro. Premesso questo, ci sono ...

Il design di Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite svelato da nuove immagini : Evan Blass ha pubblicato le immagini che dovrebbero mettere fine una volta per tutte ai dubbi sul design dei tre smartphone Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite L'articolo Il design di Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite svelato da nuove immagini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : Eccoli In Anteprima [Foto] : Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: Eccoli nelle immagini stampa. Aspettando la presentazione ufficiale del 27 Marzo, ecco in Anteprima le immagini stampa di Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite I nuovi smartphone Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite saranno presentati ufficialmente il 27 Marzo 2018 a […]

Huawei P20 : il teaser mostra definitivamente il posizionamento della tripla camera? : Il teaser (video pubblicitario) ufficiale dell’azienda Cinese mostrerebbe il posizionamento definitivo della tripla fotocamera posteriore sulla gamma Huawei P20.A poco meno di 20 giorni dall’annuncio ufficiale della nuova gamma Huawei P20, con tre dispositivi (P20, P20 Pro e P20 Lite), siamo sommersi di rumors che cercano di fare chiarezza su questi smartphone.Il dubbio che maggiormente affligge la maggior-parte degli esperti del ...

Huawei P20 Lite caratteristiche confermate da TENAA : Huawei P20 Lite ha ottenuto la certificazione dal regolatore Cinese per le telecomunicazioni confermando la sua progettazione e la scheda tecnica.L’azienda Huawei non ha fatto segreto riguardo ai suoi piani per svelare il P20 Lite ma ovviamente prima d’ora non ha mai ufficialmente dato un dettaglio tecnico delle caratteristiche hardware del muovo dispositivoHuawei P20 Lite caratteristiche e prezzo Oggi grazie ...

Huawei P20 Lite visita in TENAA e conferma gran parte della scheda tecnica : Huawei P20 Lite, il più piccolo dei nuovi smartphone che Huawei presenterà il prossimo 27 marzo a Parigi, visita il TENAA rivelando la sua scheda tecnica e confermando la presenza del notch nella parte alta del display. L'articolo Huawei P20 Lite visita in TENAA e conferma gran parte della scheda tecnica è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Già una scheda tecnica per Huawei P20 Lite : certificazione TENAA svela quasi tutto : Il Huawei P10 Lite è ad un passo dalla sua uscita? Sembrerebbe proprio di si, visto che questa mattina possiamo pure commentare con i nostri lettori, le informazioni trapelate attraverso la certificazione TENAA del device, così come riportate sul canale Twitter (abbastanza autorevole) @Slashleaks, lo stesso che qualche giorno fa ci ha fornito un'anteprima in foto del telefono, nella sua colorazione blu. Il Huawei P20 Lite, così come riportato ...

Nuove immagini mostrano la tripla fotocamera e la notch di Huawei P20 : In attesa della loro presentazione ufficiale, gli smartphone della nuova gamma Huawei P20 continuano ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni L'articolo Nuove immagini mostrano la tripla fotocamera e la notch di Huawei P20 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro e la tripla fotocamera : nuove immagini promozionali : Una nuova immagine promozionale mostra la tripla fotocamera posteriore del prossimo Huawei P20 Pro: ovviamente non sappiamo se saranno posizionate così!Siamo ormai certi che il prossimo top di gamma Huawei P20 Pro sarà uno smartphone android che farà della multimedialità il suo pezzo forte, data la presenza di una tripla fotocamera posteriore.Nel teaser invito di Huawei infatti i tre cerchi stanno a indicare senza ombra di dubbio della presenza ...

Scheda Tecnica - Foto e Prezzi di Huawei P20. C’è anche P20 Lite e P20 Pro : Huawei P20, Huawei P20 Lite e Huawei P20 Pro sono quasi ufficiali. In rete spuntano le Foto ufficiose con tanto di caratteristiche, features ed anche i Prezzi di tutte e tre le versioni Huawei P20 si fa in tre. Ecco P20, P20 Lite e P20 Pro. Prezzi, Foto e Scheda Tecnica ufficioso Ed anche i […]

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite ecco i prezzi in Europa : Sono stati svelati i presunti prezzi di vendita in Europa della prossima gamma Huawei P20: P20 normale, P20 Pro e P20 Lite. ecco i dettagli.Sappiamo che la nuova gamma Huawei P20 sarà presentata il 27 marzo 2018, durante un evento presieduto dall’azienda Cinese: sono tre i dispositivi che dovrebbero arrivare.I tre smartphone dovrebbero chiamarsi Huawei P20, P20 Pro (si pensava in passato P20 Plus) e P20 Lite, che rappresenteranno ...

L’anello di congiunzione tra Bose e Huawei potrebbe essere P20 Pro (e spunta anche Android 8.1) : L'inarrestabile macchina delle indiscrezioni consegna a tre settimane dalla presentazione due gustose indiscrezioni per chi attende Huawei P20 e P20 Pro L'articolo L’anello di congiunzione tra Bose e Huawei potrebbe essere P20 Pro (e spunta anche Android 8.1) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro 'visto' a Barcellona : Invece della solita versione Plus, l'azienda cinese ha pensato di avvicinarsi ancora più al mondo delle fotocamere professionali, con uno smartphone d'eccezione Oramai il trend è questo: non esiste una sola versione dei terminali top di gamma delle compagnie principali. Oggi abbiamo l'iPhone ...