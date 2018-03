Gustavo Zagrebelsky | Questo voto è una rivolta | ora Governo M5S-Pd è l' unica

huffingtonpost

(Di venerdì 9 marzo 2018) Ildel 4 marzo è stato "non una rivoluzione, piuttosto una ribellione o, se preferisce, una". Una"contro la politica oligarchica" che non voleva votare e avrebbe voluto rinviare le elezioni "a non si sa quando", ha "voluto rinviare di un po' il redde rationem, ma alla fine è arrivato e per via democratica". In un'Intervista al Fatto Quotidiano, il giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale,, osserva una "ribellione di massa contro la cristallizzazione e l'autoreferenzialità di un potere chiuso, lontano, incapace di avvertire le tante ragioni di sofferenza della nostra società".Una risposta è arrivata dal Movimento 5 Stelle, che si è affermato come primo partito proprio per la "miopia politica" nei confronti di "una massa di cittadini con difficoltà a vivere il presente e a immaginare ...