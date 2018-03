Guerra dei dazi | ecco come funzionano i dazi doganali

La Guerra dei dazi è cominciata : Donald Trump ha firmato. Circondato da lavoratori del settore siderurgico nella Roosevelt Room della Casa Bianca, Trump ha varato l'annunciata tassa sull'import pari al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio. Ma il Presidente ha anche annunciato flessibilita' nei confronti di paesi alleati che siano disposti a trattare, a cominciare da esenzioni per Canada e Messico.Le risposte non si sono fatte attendere ."Con i nostri partner Ue, valuteremo ...

Sulla Guerra dei dazi tra Usa e Ue l'arbitro è la Wto - ma il tempo stringe : Se davvero ci sarà, lo scontro tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi avrà la Wto come principale campo di battaglia. È al suo meccanismo di risoluzione delle dispute commerciali , Dsb, ,infatti, ...

Cina : "Se gli Usa andranno alla Guerra dei dazi - daremo risposta necessaria" : Una guerra commerciale non è mai la giusta soluzione colpendo "sia il promotore sia il bersaglio in un mondo globalizzato": nel caso maturi, "la Cina darà una giustificata e necessaria risposta", ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, in merito alle tensioni con gli Usa."Noi speriamo che la Cina e gli Stati Uniti abbiano un dialogo calmo e costruttivo su basi paritarie e trovino una soluzione 'win-win'". Malgrado elementi ...

Guerra dei dazi - la Commissione UE scende in campo : I venti di Guerra sui dazi che spirano negli States arrivano dall'altra parte dell'oceano. Il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea, oggi 7 marzo si è riunito allo scopo di trovare una risposta ...

Quando gli Usa scatenarono la Guerra dei dazi - quasi 90 anni fa - : La guerra commerciale non danneggia solo l'economia Usa ma è anche un boomerang politico per Washington, che si ritrova isolata, tanto più che l'ultraprotezionista legge Smoot-Hawley è assolutamente ...

Protezionismo - Guerra dei dazi Usa-Europa : si dimette consigliere economico di Trump Cohn : L'ex banchiere di Goldman Sachs guidava all'interno dello staff presidenziale l'ala globalista, quella contraria a una stretta generalizzata sulle importazioni alzando in maniera indiscriminata dazi e tariffe

Perché la Guerra dei dazi di Trump è pericolosa : Per rimettere in equilibrio i mercati serve un dialogo costruttivo, in cui devono essere coinvolti Europa, Cina e Canada

Perché la Guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : In caduta i settori dell’auto e delle materie prime più esposti alle esportazioni verso gli Usa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato le tariffe per difendere i produttori di casa ma in realtà ha tirato uno schiaffo a molti settori industriali statunitensi. Ai loro lavoratori. E forse alla sua stessa base elettorale...

Guerra dei dazi - per l'Italia in gioco oltre 650 milioni. Ma il rischio è l'effetto domino : Un'offensiva protezionistica che nelle intenzioni- o quanto meno nelle dichiarazioni - dovrebbe colpire la Cina, ma in realtà farà più male ad altri Paesi, dai vicini Canada e Messico all'Europa. ...

Trump alla Guerra dei dazi. E l’Europea è pronta a rispondere : Donald Trump dichiara ufficialmente la guerra commerciale al resto del mondo. Dalla Russia alla Cina si leva un coro di proteste e preoccupazioni. L’Europa annuncia contromisure su prodotti come Harley Davidson, Bourbon o Levi’s, citati esplicitamente da Jean-Claude Juncker. Aziende come Electrolux sospendono gli investimenti negli Usa. E su entram...

