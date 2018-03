Grey’s Anatomy | escono di scena Arizona e April

Grey’s Anatomy - anticipazioni : addio ad Arizona Robbins e April Kepner : Brutte, bruttissime notizie per i fan di Grey’s Anatomy. Secondo le ultime anticipazioni gli appassionati del medical drama scritto da Shonda Rhimes dovranno dire addio ad Arizona Robbins e April Kepner. Le due dottoresse non faranno più parte dei dottori del famoso Grey Sloan Memorial Hospital. La produzione non ha rinnovato i contratti alle due attrici che da anni interpretano questi due amatissimi personaggi. Come mai? All of us ...

Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano Grey’s Anatomy : tutti i dettagli sull’uscita di scena di Arizona e April : Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano Grey's Anatomy. Questa è la notizia del momento e i fan della serie tv firmata da Shonda Rhimes non potrebbero essere più in crisi. April e Arizona non sono certo arrivate nella serie sin dal primo episodio ma sono riusciti ad occupare un posto sempre più importante nel cuore del pubblico. Le loro lacrime, la loro paura a lasciarsi andare, la rinascita e l'aver sfiorato la felicità, le ha rese due delle ...

Sara Ramirez di Grey’s Anatomy bisessuale e queer (video) : “Ecco perché ho fatto coming out” : La notizia di Sara Ramirez di Grey's Anatomy bisessuale dichiarata è arrivata solo nel 2016, molto tempo dopo rispetto al debutto tv del suo rivoluzionario personaggio dichiaratamente bisex nel medical drama di ABC. L'attrice di origini messicane naturalizzata statunitense ha spiegato di non essersi esposta prima su questo argomento perché non si sentiva "pronta a parlarne pubblicamente", ma ha avvertito l'esigenza di farlo dopo la strage al ...

Jesse Williams regista di Grey’s Anatomy 14 - l’annuncio di Ellen Pompeo in una foto : svelato il titolo dell’episodio : Anche Jesse Williams regista di Grey's Anatomy 14: si arricchisce il novero degli attori del medical drama di Shonda Rhimes che dopo tanti anni di militanza davanti alla macchina da presa passano dall'altro lato dell'obiettivo per mettersi alla prova nel ruolo di registi. Lo scorso anno era toccato alla protagonista Ellen Pompeo, ormai Iconica interprete di Meredith Grey da quattordici stagioni, debuttare alla regia di un episodio molto ...

Anticipazioni di Station 19 - Meredith nei primi due episodi crossover con Grey’s Anatomy : trama e foto : Le Anticipazioni di Station 19, che debutta giovedì 22 Marzo con i primi due episodi su ABC negli Stati Uniti, confermano come lo spin-off di Grey's Anatomy punti a fidelizzare sin da subito il pubblico storico della serie madre, instaurando un legame profondo tra il nuovo progetto e il format originale. Le prime foto promozionali dei due episodi che daranno il via allo spin-off, in onda il giovedì dopo Grey's Anatomy su ABC con un ...

Foto e trama di Grey’s Anatomy 14×16 - da Maggie e Jackson al tema della transessualità con Candis Cayne : L'episodio di Grey's Anatomy 14x16 che andrà in onda negli Stati Uniti su ABC il prossimo 22 Marzo potrebbe segnare una svolta per i personaggi di Maggie e Jackson, ormai sempre più vicini dall'inizio di questa stagione. L'episodio s'intitola Caught Somewhere in Time, è scritto da Jalysa Conway e diretto da Nicole Rubio. Guest star di Grey's Anatomy 14x16, tra gli altri, è Candis Cayne (nata Brendan McDaniel) nel ruolo di Michelle Velez: già ...

Nuovi episodi di Grey’s Anatomy 14 in Italia - dal 5 marzo su FoxLife : anticipazioni - promo e recensione : Riparte la programmazione di Grey's Anatomy 14 in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky: da lunedì 5 marzo il medical drama torna in onda in prima serata, dalle ore 21.00, con il nono episodio di questa quattordicesima stagione, che ha debuttato lo scorso novembre nel nostro Paese. Dopo la lunga pausa invernale, Grey's Anatomy 14 torna in onda con un episodio chiave di quest'edizione della serie, quello che ha rappresentato la première di metà ...

The Resident : un nuovo medical drama debutta su Fox Life subito dopo Grey’s Anatomy. Si critica la sanità americana : The Resident - Emily VanCamp Il lunedì è il giorno del medical drama per Fox Life, da quando ci ha messo le tende in prime time Grey’s Anatomy. Oggi il Grey Sloan Memorial Hospital riapre dopo il periodo di “ferie” ma anche un altro ospedale apre i battenti per raccontare le storie dei pazienti e quelle di medici ed infermieri: si tratta del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, campo di battaglia della serie The ...

Jaina Lee Ortiz in Station 19 coi consigli di Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy : “Tra Andy e Meredith sorellanza istantanea” : Il ruolo da protagonista di Jaina Lee Ortiz in Station 19 è stato presentato nel crossover della nuova serie ABC con Grey's Anatomy, di cui la nuova scommessa di casa ShondaLand rappresenta uno spin-off. La stazione 19 dei pompieri di Seattle è la location in cui si svolge la trama dell'omonima serie nata da una costola del longevo medical drama, che farà il suo debutto ufficiale giovedì 22 marzo: la fittizia Station 19 è a soli tre isolati ...

Serie Tv - «The Resident» : Logan sfida «Grey’s Anatomy» : Prendete Logan Huntzberger di Una mamma per amica e mettetelo a lavorare nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital. La formula di The Resident, il nuovo medical drama in onda su FoxLife dal 5 marzo, è più o meno questa. LEGGI ANCHESerie Tv, «Here and Now»: multietnici, progressisti e nevrotici La Serie è ambientata nel Chastain Park Memorial Hospital e schiera come protagonista Matt Czuchry, l’ex playboy miliardario che ha spezzato più ...

Nuove nozze e cicogna per il cast di Grey’s Anatomy 14 - Kevin McKidd ha sposato Arielle Goldrath (foto) : Kevin McKidd di Grey's Anatomy 14 si è sposato di nuovo e aspetta un bambino dalla sua nuova sposa: la star del medical drama di ABC, volto fisso del cast dalla quinta stagione nei panni del dottor Owen Hunt, ha annunciato sul suo sito web di essere convolato a nozze con la giovane fidanzata Arielle Goldrath, che è in dolce attesa. La chef renderà padre McKidd per la terza volta: l'attore 44enne, che è stato sposato con Jane Parker per 17 ...

Grey’s Anatomy 14×13 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×13 You Really Got a Hold on Me va in onda giovedì 8 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×13: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della tredicesima stagione si intitola You Really Got a Hold ...

Grey’s Anatomy 14×14 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×14 Games People Play va in onda giovedì 8 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×14: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Games People Play, ossia ...

Il crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 lancia Andy Herrera nell’episodio 14×13 - tra risate e riflessione (video) : L'atteso crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 è l'occasione per lanciare la protagonista dello spin-off del medical drama: l'episodio 14x13 finge da backdoor pilot per la nuova serie di Shonda Rhimes. Andy Herrera si presenta dentro l'ambulanza, la sua mano all'interno del torace di un paziente che rischia un'emorragia. Non è la prima volta che Grey's Anatomy si trova ad affrontare una situazione delicata come questa, dove ogni movimento ...