Governo M5s | Grillo vs Di Maio Mai alleanze coi nemici storici Il movimento è

Salvini - Governo di minoranza : no ad accordi organici con M5s - Pd e Boldrini | Foto : Il leader della Lega si comporta come capo della coalizione di centrodestra, cerca di evitare attriti con Berlusconi, non cade nella provocazione di una diarchia possibile

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 marzo : Gli elettori del Pd mollano gli eletti : il 59% vuole andare al Governo col M5S : Il sondaggio Il 59% di chi ha votato il Pd favorevole all’alleanza col M5S L’Istituto Noto – I numeri smentiscono la campagna contro l’accordo nata su Twitter: “Gli elettori hanno altre idee rispetto ai dirigenti” di Tommaso Rodano Consigli non richiesti di Marco Travaglio Siccome saper vincere è ancor più difficile che saper perdere, azzardiamo qualche consiglio non richiesto a Luigi Di Maio e ai 5Stelle. Che di solito leggono ...

Equazione a tre incognite per Mattarella : quale Governo se M5s e c.destra sono alternativi? : Difficile trovare possibili intese tra forze diverse come Lega e Cinquestelle e col Pd poco incline ad allearsi. Il presidente della Repubblica richiama le forze politiche al senso di responsabilità. ...

Governo - Emiliano : “No M5s? Dobbiamo elencare cosa noi pensiamo di Salvini e Berlusconi?” : Michele Emiliano continua nel suo controcanto, e rilancia la proposta di un sostegno del Pd al M5s per la formazione di un Governo, rigorosamente basato su un programma da definire. Ospite al L’Aria che Tira a La7, Emiliano commenta i tanti attacchi che nella precedente legislatura sono venuti dal M5s: “Devo ripetere tutto quello che noi del Pd abbiamo detto e pensiamo di Salvini e Berlusconi?” L'articolo Governo, Emiliano: ...

MATTARELLA DOPO IL VOTO : “SERVE RESPONSABILITÀ”/ L'appello disorienta il Pd : appoggio a Governo M5s? : MATTARELLA: “Ora responsabilità, prima il Paese”. Appello alle forze politiche. Lotti: “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?”. Le ultime notizie sul discorso(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Governo : Bonino - Lega-M5S hanno vinto - governino insieme : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Non c’è solo l’onore di vincere, c’è anche l’onore di governare. Si vogliono assumere questo onere?”. Emma Bonino parla così di Lega e M5S a Carta Bianca su Rai3. Secondo l’esponente radicale, ‘l’onere’ di formare un Governo spetta a Lega e M5S che “hanno vinto le elezioni”. Ci sarebbe anche una vicinanza programmatica secondo Bonino: ...

Sicilia : M5S - da Governo del nulla solo lista di promesse : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Una lista di promesse e pochissimo altro. D’altronde che ci si poteva aspettare dal presidente del governo del nulla? Una conferenza stampa sul nulla e su annunci di cose avviate dal governo precedente". Così il M5S all’Ars commenta la conferenza stampa di oggi indetta

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Governo Musumeci? Un 'nominificio' senza precedenti : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo assistito alla più grande farsa degli ultimi anni. Un presidente della Regione che convoca una conferenza stampa sui primi 100 giorni del suo Governo per poi aprirla dicendo che 100 giorni sono pochi e non si poteva nulla. Solo chi pensa di prendere in gir

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Governo Musumeci? Un ‘nominificio’ senza precedenti : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Oggi abbiamo assistito alla più grande farsa degli ultimi anni. Un presidente della Regione che convoca una conferenza stampa sui primi 100 giorni del suo Governo per poi aprirla dicendo che 100 giorni sono pochi e non si poteva nulla. Solo chi pensa di prendere in giro i Siciliani può fare una cosa del genere”. A dirlo all’Adnkronos è Giancarlo Cancelleri, capo dell’opposizione ...

Per Sala 'Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro Governo' : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di ...

Giuseppe Sala : "Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro Governo" : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di Libri risponde anche a chi gli chiede se Paolo Gentiloni possa essere l'uomo giusto per ripartire. "Gentiloni – osserva Sala - ha dimostrato di avere ...

M5S Andria : "Vittoria alle politiche senza precedenti. Dopo il Governo puntiamo al Comune di Andria" : C'è una classe politica da rinnovare. Ma è al sud che si assiste allo spettacolo politico più indecoroso. Per esempio, ad Andria registriamo un centrodestra alla deriva che gongola pur non avendo ...

Donne e incarico di Governo - 8 marzo di Mattarella/ M5s - Pd - centrodestra : "siate responsabili per l'Italia" : 8 marzo 2018, Mattarella tra la cerimonia per le Donne e il rebus Governo: appello di responsabilità a M5s, centrodestra e Pd: "impariamo dalle Donne, l'interesse del Paese al centro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:21:00 GMT)

Governo : Orlando - spiegheremo a Mattarella perché no a intesa con M5S : Roma, 8 mar. , AdnKronos, 'Dovremo spiegare' al Capo dello Stato perché 'è impossibile' un'intesa di Governo tra M5S e Pd. Lo ribadisce Andrea Orlando, ospite su Radio capital di 'Circo massimo'. '...