Governo | M5S e Lega flirtano col PD Renzi è furioso

Blastingnews

: LA PRIMA PAGINA DI OGGI Gli elettori del Pd mollano gli eletti: il 59%vuole andare al governo col M5S… - marcotravaglio : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Gli elettori del Pd mollano gli eletti: il 59%vuole andare al governo col M5S… - AndreaScanzi : #M5S col Pd al governo? Un suicidio, una follia. Per entrambi e per il paese. Qui spiego perché. - Ettore_Rosato : Il nostro senso di responsabilità è stare all'opposizione. Il senso di responsabilità di chi ha vinto è quello di a… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Cercasi disperatamente accordi per formare un nuovo #. Chi fara' un passo indietro superando i vecchi rancori per dare l’avvio alla nuova legislatura? Al momento non è dato saperlo anche se proseguono i segreti contatti incrociati tra le forze politiche. Le urne ci hanno consegnato la fotografia di un Paese spaccato in due: il Nord a marchio leghista, il Centro Sud a trazione Cinquestelle. Sono loro i veri non vincitori giusto per citare l’espressione di Bersaniana memoria passata alla storia che rivendicheranno il diritto dell’incarico al Colle. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno completato la loro personale metamorfosi provando a convincere la concorrenza con aperture di non poco conto. Da avversario odiato, osteggiato e bersagliato costantemente, il Partito Democratico si è ritrovato così al centro di un corteggiamento per certi versi sorprendente. Con le ...