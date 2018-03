“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il Gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

Gossip : Belen sempre più 'rotonda' - Stefano De Martino 'scivola' in diretta tv : Belen Rodriguez sarebbe in attesa del suo secondo figlio: come l'avrà presa l'ex Stefano De Martino? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da quando è stata diffusa la notizia della presunta gravidanza della showgirl. Se l'argentina sceglie di restare in silenzio su questo argomento (nonostante ci siano più prove a favore del lieto evento), il ballerino fa lo stesso, anzi si trova a dover affrontare una piccola ...

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone/ Salta il GF per la gravidanza? Scoppia il Gossip sul papà Gustavo : Belen Rodriguez ha deciso di rallentare i ritimi di lavoro perché aspetta un figlio da Andrea Iannone? La showgirl argentina era in lizza per condurre l'edizione nip del Grande Fratello(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:34:00 GMT)

“Belen Rodriguez è incinta”. Il Gossip è esploso e non si parla d’altro. La showgirl aspetta il primo figlio da Andrea Iannone. “Non avevate notato una cosa fondamentale” : le prove sono varie ma questa vince su tutte. Boom! : La bomba delle bombe è stata sganciata. Volete provare a indovinare di cosa stiamo parlando? Riguarderà il quarto figlio di Michelle Hunziker? No. Però ci siamo vicini. Nel senso che si parla di figli. C’è una super vip della televisione italiana che, a quanto pare, è in dolce attesa. Dai, non resistiamo più: vi diciamo di chi si parla. Beh, ragazzi, stiamo parlando di Belen Rodriguez che sarebbe in dolce attesa di Iannone. Ma dai! Beh, è così. ...

Gossip : Emma Marrone e Belen Rodriguez seducono i social a modo loro : Per anni Belen Rodriguez ed Emma Marrone sono state paragonate da molti per la 'disavventura' sentimentale che le ha viste protagoniste assolute del Gossip (il tradimento di Stefano De Martino alla cantante in diretta tv resta uno degli episodi più chiacchierati dell'ultimo decennio), ma oggi le due ex 'rivali' in amore sembrano avere più di qualcosa in comune. Osservando i profili social della pugliese e dell'argentina, infatti, è facile notare ...

Belen Rodriguez e Marco Borriello si sono rivisti/ Iannone assente : il party milanese riapre scenari di Gossip : Marco Borriello e Belen Rodriguez si sono rivisti, il party milanese dello stilista Alessandro Martorana ha riaperto nuovi scenari di gossip sull'ex coppia; Andrea Iannone grande assente.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Gossip : Belen Rodriguez perde il 'Grande Fratello Nip'? L'indiscrezione : Il 2018 appena iniziato, sarà un anno all'insegna dei reality per Canale 5: dopo il successo del 'Grande Fratello VIP' e il ritorno dell''Isola dei famosi', ad aprile la rete ammiraglia proporrà al suo pubblico un altro programma simile a quelli che l'hanno preceduto. Al termine dello show condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, nel lunedì sera di Mediaset ci sarà il 'GF NIP', ovvero la versione con personaggi comuni del reality andato in onda ...

Gossip - Stefano De Martino racconta : 'Quella volta che lasciai Emma per Belen' Video : Emma Marrone, #Stefano De Martino e #Belen Rodriguez; sono questi tre personaggi del mondo della musica e dello spettacolo ad aver monopolizzato per anni il #Gossip nostrano con i loro 'intrecci' amorosi. Il settimanale 'Chi', a pochi giorni dal debutto del ballerino nel ruolo di inviato dell'Isola dei famosi, ha raccolto il suo sfogo anche sulla chiacchierata vicenda del suo tradimento ai danni della cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto il ...

Belen e la chirurgia estetica - la Rodriguez sta esagerando? Gli amici preoccupati : il Gossip : Belen rifatta: la Rodriguez sta esagerando con i ritocchini di chirurgia estetica? Il gossip sulla showgirl I gossip su Belen Rodriguez non finiscono mai. L’ultimo? A quanto pare la showgirl starebbe esagerando con la chirurgia estetica. Come riporta Novella 2000, l’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe cambiato chirurgo e si starebbe sottoponendo a nuovi […] L'articolo Belen e la chirurgia estetica, la Rodriguez sta ...

Gossip : Giulia De Lellis contro Barbara D'Urso 'per colpa' di Belen? Video : Cosa sta succedendo tra Barbara D'Urso e #Giulia De Lellis? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di #Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando è finita la seconda edizione del Grande Fratello VIP. Se prima che la romana entrasse nella Casa più spiata d'Italia tra lei e la conduttrice c'era un rapporto di stima e collaborazione, ultimamente qualcosa sembra essere cambiato; insistenti voci che circolano sul web, ...