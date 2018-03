Gol Manolas | il difensore guarda il cielo | sono lacrime per Astori VIDEO

Roma - Florenzi : "Momento non facile". Manolas : "NaingGolan ha chiesto scusa" : Alessandro Florenzi, al match program della Roma, dice che il 2017 è stato "un grande anno" perché la Roma è arrivata seconda ed ha chiuso da prima il girone di Champions. Nessuna menzione per l'...

Manolas : 'Chi non vuole vincere non può avere spazio nella Roma. NaingGolan ha sbagliato - sul rinnovo...' : Kostas Manolas, difensore della Roma , è stato intervistato da Sky Sport. Queste le dichiarazioni del greco: Sabato arriva l'Atalanta: che partita vi aspetta? 'Partita importantissima, dobbiamo ripartire. Abbiamo lavorato benissimo in settimana e dobbiamo farci ...