Gli interessi in gioco | il costo delle alleanze A partire dall’impresa

huffingtonpost

: @laramps @ParodiAl @petergomezblog @lumartocchia @santorofilippo4 Curiosa teoria. Il PD si sacrifichi perché forza… - ivanscalfarotto : @laramps @ParodiAl @petergomezblog @lumartocchia @santorofilippo4 Curiosa teoria. Il PD si sacrifichi perché forza… - pierofassino : La Meloni va in Ungheria e plaude al boicottaggio del piano europeo di redistribuzione dei migranti che sbarcano in… - matteosalvinimi : #Salvini: Il governo ungherese fa gli interessi degli ungheresi, il governo francese fa gli interessi dei francesi,… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Renzi, poi nel giro di 48 ore in sequenza ravvicinata Zanda, Calenda, Orlando, Martina e ancora Di Maio con una lettera inviata a La Repubblica... i forti mal di pancia del Pd di fronte a una possibile alleanza con il M5S, il ribollire sulla rete dei grillini mostrano quanto può essere faticoso stringere un accordo, anche solo di programma in questo momento in questo paese.Molto più semplice se ad avere la maggioranza è un solo partito o una coalizione omogenea di partiti. In questo caso si risparmia moltissimo, sia sui costi che sui tempi per il raggiungimento dell'obiettivo. Se i costi, sia in un caso che nell'altro, si rivelassero troppo alti, si correrà il rischio di non avere alcuna maggioranza parlamentare. Ma aldilà dei personalismi la ragione per cui i partiti e i gruppi parlamentari trovanoso allearsi è la difficolta di ...