Giove visto da vicinissimo

Sanremo 2018 - gli ascolti della terza serata : Giovedì mai così visto dal 1999 : Record per la terza serata del Sanremo targato Claudio Baglioni: il giovedì del festival non è stato mai così visto dal 1999. Prosegue quindi il trend positivo, con una media 10.825.000 e il 51,6% di share. Per trovare un risultato medio più alto di una terza serata bisogna tornare al festival condotto da Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta che registrò uno share medio del 53,94%. Lo scorso anno la terza serata del festival di Carlo ...