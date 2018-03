Giochi paralimpici al via | il gardenese Planker portabandiera Italia

La Russia è stata ufficialmente esclusa dai Giochi paralimpici Invernali di Pyeongchang : Il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI) ha confermato l’esclusione della delegazione russa dai prossimi Giochi Paralimpici Invernali, in programma a Pyeongchang (Corea del Sud) dal 9 al 18 marzo. La decisione è stata presa durante l’assemblea generale del CPI in corso a Bonn, in The post La Russia è stata ufficialmente esclusa dai Giochi Paralimpici Invernali di Pyeongchang appeared first on Il Post.