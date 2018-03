Giappone : Banca centrale lascia invariata politica monetaria : Roma, 9 mar. (AdnKronos/dpa) – La Banca centrale Giapponese lascia invariata la politica monetaria mantenendo gli stimoli alla terza economia mondiale e per scongiurare il rischio di una deflazione. Ad annunciarlo è stato l’istituto centrale al termine della due giorni di riunione. “L’economia del Giappone si sta espandendo moderatamente con un circolo virtuoso di entrate e spese”, sottolinea la Banca indicando, ...

Banca centrale Giapponese verso la conferma degli stimoli monetari : Cosa succederà in Giappone, dopo la nuova nomina per Haruhiko Kuroda alla guida della Banca centrale giapponese? L'idea che suggerisce questo passaggio è una continuazione della politica monetaria ultra-espansiva. Ed è proprio questo che ha propiziato il rimbalzo della Borsa dei giorni scorsi. Tuttavia, si fanno strada alcune teorie secondo le quali Kuroda non completerà il suo secondo mandato (vista l'età avanzata) ma potrebbe farsi da parte ...

Kuroda nominato per secondo mandato governatore Banca Giappone

Giappone - Kuroda riconfermato alla guida della banca centrale : Si tratta di un segnale di grande fiducia del premier che conferisce un secondo mandato quinquennale , quello attuale scade il prossimo aprile, al banchiere che è riuscito a portare l'economia ...

Giappone - divisi i membri della banca centrale sui tassi : Di conseguenza, "è inappropriato parlare di una exit strategy o di un cambiamento di politica". Dalle minute del meeting di fine dicembre, emerge che "il rafforzamento dell'economia non è sufficiente ...

