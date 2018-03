Gerusalemme | gaffe Usa La nuova ambasciata? Sarà nei territori occupati

ilgiornale

(Di venerdì 9 marzo 2018) New York Quest'non s'ha da fare. A circa due mesi dal previsto trasferimento della rappresentanza americana da Tel Aviv a, come voluto dal presidente Donald Trump, gli Usa incappano in una clamorosa: il terreno sul quale dovrebbe trovarsi il complesso diplomatico non rientra completamente ino israeliano. Una parte, come rivela il New York Times, attraversa infatti la zona conosciuta come «No Man's Land», terra di nessuno, contesa da giordani e palestinesi dopo la guerra del 1948-49. Lo Stato ebraico ne ha conquistato il pieno controllo nel conflitto del 1967, quindi l'Onu (e gran parte del mondo) lo considera parte dei «», dove non si può costruire.Il trasferimento dell'è previsto per il prossimo 14 maggio, giorno in cui si celebra l'anniversario ...