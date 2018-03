Germania | a gennaio in frenata per l' industria

Germania : a gennaio produzione industria -0 - 1% su mese - +5 - 5% su anno : Roma, 9 mar. (AdnKronos/dpa) – Frenata imprevista per la produzione industria le tedesca. Secondo quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’istituto di statistica Destatis, la gennaio si è registrata, infatti, una flessione su base mensile dello 0,1% mentre le previsioni indicavano un rialzo dello 0,7%. Tuttavia, il calo si è mostrato più contenuto della caduta dello 0,5% che si era registrato a dicembre. Su base annua, a gennaio , si ...

