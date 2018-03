GEMMA GALGANI Uomini e Donne | la risposta a Tina Cipollari piace | La classe non è

GEMMA GALGANI ritrova la speranza dopo Giorgio : arriva un nuovo amore? : Giorgio Manetti e Gemma Galgani: lei ritrova la speranza dopo il rifiuto Gemma Galgani è tornata a sorridere e lo ha fatto sui social. Duramente attaccata nel corso delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, la dama ha commentato così la sua foto di profilo su facebook: “Raffigura uno stato d’animo di profonda speranza…speranza che tutto vada bene…come si dice…la speranza è l’ultima a morire! Io ...

GEMMA GALGANI / Uomini e Donne - ecco perché la dama non è una vittima : Dopo il bacio rubato di Domenico e le accuse del nuovo arrivato Carlo al trono over di Uomini e Donne, GEMMA GALGANI è stata difesa dai suoi fan sui social. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:22:00 GMT)

GEMMA Galgani/ Uomini e donne - da Walter Chiari a Giorgio Manetti : "Una vita di illusioni e amore" : Gemma Galgani si racconta nel nuovo Uomini e donne magazine parlando di una vita di emozioni, illusioni e tanto amore: da Walter Chiari e Giorgio Manetti, ecco le sue verità(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:22:00 GMT)

Addio tra GEMMA GALGANI e Giorgio. Poi la lite con Tina Cipollari : FUNWEEK.IT - La never ending story tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti pare essere arrivata a un punto di svolta: i due protagonisti del trono over di U&D sembrano pronti a scrivere la parola fine ...

UOMINI E DONNE / GEMMA GALGANI tradisce Giorgio Manetti e scoppia il caso - ma su Facebook... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Attacco a GEMMA GALGANI e alla redazione : "Vogliono solo gli scontri!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Ora e per sempre… GEMMA - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto così e dopo le allusioni al sesso arriva questa dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...

UOMINI E DONNE/ Brutto colpo per GEMMA GALGANI : l'ultima confessione di Giorgio (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. "Per Gemma Galgani e Giorgio Manetti un diverso trattamento rispetto agli altri": parlano due ex del programma(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - GEMMA GALGANI e Armando : arriva il primo bacio? (7 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 7 marzo 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani dimentica Giorgio Manetti con Armando? Nuova lite in arrivo con Tina Cipollari...(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:32:00 GMT)

Uomini e Donne/ "Svegliarsi è una cosa bellissima" - GEMMA Galgani... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. "Per Gemma Galgani e Giorgio Manetti un diverso trattamento rispetto agli altri": parlano due ex del programma(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:40:00 GMT)

Uomini e Donne - GEMMA GALGANI contro Tina Cipollari : 'Non torno con Giorgio per colpa sua. Mi vuole vedere chiusa in un ospizio' : 'Senza dubbio è un ostacolo per una sua riconciliazione con Giorgio'. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella trasmissione di Maria De Filippi sarebbe ...

Uomini e donne / GEMMA GALGANI sbotta sui social : "Non si permetta mai più!" : Uomini e donne, anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (Trono over)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:50:00 GMT)

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI di nuovo caccia della felicità (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Incredibile indiscrezioni su Giorgio Manetti, Anna Tedesco e Gemma Galgani: tutto cambia a telecamere spente...(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:28:00 GMT)

Tina Cipollari Vs GEMMA Galgani/ Uomini e Donne - l'opinionista svela perchè "detesta" la dama : Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano a tenere banco al trono over di Uomini e Donne. dama e opinionista continuano a litigare e il web si schiera con la torinese.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:01:00 GMT)