GABRIELE CORSI Il conduttore di Boss Incognito si racconta | Sono eclettico o

Boss in incognito 2018 : GABRIELE CORSI è il nuovo conduttore : Venerdì 2 marzo è andato in onda su Rai Due il primo appuntamento di Boss in incognito, il docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma si basa sul format “Undercover Boss” che circola in Italia anche nella versione originale sulle reti Discovery. Esso prevede che un capo sotto mentite spoglie controlli l’operato dei propri dipendenti per capire cosa funzioni e cosa no nella sua azienda....Continua a leggere

Boss in incognito 2018 torna su Rai 2 - con GABRIELE CORSI alla conduzione : Al via dal 2 marzo la nuova edizione di Boss in incognito 2018 trasmessa in prima serata su Rai 2 e condotta da Gabriele Corsi Tutto pronto per una nuova edizione del docu-reality “Boss in incognito 2018” condotto quest’anno da Gabriele Corsi. Il programma ritorna a raccontare la vita di imprenditori che quotidianamente lottano per portare avanti la loro azienda e i loro progetti. Boss in incognito 2018: quando inizia Debutta ...

Boss in incognito 5 - la nuova stagione sarà condotta da GABRIELE Corsi : Gabriele Corsi sarà il conduttore della quinta stagione del programma Boss in incognito, che ritornerà in onda su Rai 2 venerdì 2 marzo alle 21:20.