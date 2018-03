Frena l' industria spagnola a gennaio

Germania - a gennaio in Frenata per l'industria : Teleborsa, - In frenata l'industria tedesca. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis , il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un ribasso dello 0,1% a gennaio rispetto ...

RIFORMA PENSIONI/ Confindustria Frena interventi sulla Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Confindustria frena interventi sulla Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 marzo(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:49:00 GMT)

L'industria spagnola Frena a dicembre : Gli ordini hanno registrato un calo dell'1,8% su base mensile dopo il +3,5% di novembre. Su base annua il dato al netto dell'effetto del calendario ha evidenziato un incremento del 6,9% in frenata ...

USA - Frena la produzione industriale a gennaio : Teleborsa, - Decelera più delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di gennaio. Il dato registra una contrazione dello 0,1% dopo il +0,4% rivisto di dicembre , +0,9% il ...

Germania - Frena la produzione industriale a dicembre : Secondo l' Ufficio di statistica tedesco Destatis , il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un ribasso dello 0,6% a dicembre rispetto al +3,1% rivisto di novembre , +3,4% il ...

Giappone - l'industria Frena a novembre : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'industria Giapponese (METI), ha segnalato una salita su base mensile dello 0,5%. Si tratta ...

Frena la produzione industriale in Francia : (Teleborsa) - In Frenata la produzione industriale francese, a novembre, dopo il forte recupero del mese precedente. Nel periodo in esame, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una contrazione dello 0,5% rispetto al +1,7% di ottobre, dato rivisto da una lettura preliminare di +1,9% . Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale (INSEE)...

Germania - brusca Frenata degli ordinativi industriali : (Teleborsa) - Frenano a sorpresa. Nel mese di novembre, si è registrato un calo dello 0,4% rispetto al +0,7% rivisto di ottobre (+0,5% la lettura preliminare). Il dato, comunicato dall' Ufficio ...