Frantics | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Frantics – La recensione del party game secondo i danesi - GamesnoteIT : Frantics – La recensione del party game secondo i danesi - parliamodivg : Ed ecco la recensione di un titolo alquanto singolare. ?? -

(Di venerdì 9 marzo 2018) A distanza di mesi dall’ultimo titolo PlayLink, arriva sul Playstation Store e naturalmente iOS e Android,, ed oggi su gentile concessione di Sony, vogliamo condividere con voi la nostraè un party game ispirato indubbiamente a Mario Party, il quale vanta una generosa presenza di minigiochi caotici e divertenti, da giocare in compagnia, allo scopo di mettere a dura prova le abilità dei giocatori. A differenza di molti altri titoli, non abbiamo un sistema di progressione, statistiche da consultare, nessun personaggio, modalità o minigiochi da sbloccare, il tutto ruota alla sola presenza di alcuni accessori, rivolti alla personalizzazioni dei protagonisti. Dopo aver lanciato il gioco, è necessario come ogni PlayLink, aprire l’applicazione sul proprio smartphone, assicurandosi che ...