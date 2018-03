Francia - battuta d'arresto per la produzione industriale : In forte frenata la produzione industriale francese. Nel mese di gennaio, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una flessione del 2% rispetto al +0,2% di dicembre, dato rivisto da una lettura preliminare di +0,5%. Il dato, comunicato dall' Ufficio di statistica nazionale , INSEE, , ...

L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni : La Nazionale di rugby ha perso 34-17 contro la Francia nel primo incontro della terza giornata del Sei Nazioni 2018. Al Velodrome di Marsiglia l’Italia è stata in partita per un tempo, concluso sul punteggio di 11-7 per la Francia. The post L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni appeared first on Il Post.

Francia - battuta d'arresto per i consumi a gennaio : Si deteriora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di gennaio. Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), scende a 104 dai 105 punti precedenti. Il dato ...

Pallamano - Europei 2018 : Francia ancora imbattuta - Svezia in lotta per le semifinali. I risultati di lunedì 22 gennaio : Centoventi minuti. Questo è il tempo che resta alla seconda fase degli Europei di Pallamano maschile, con la Francia campione iridata che anche nel quarto turno riesce a mantenere la propria imbattibilità, sconfiggendo 39-30 la Serbia, grazie alle 7 reti di Nikola Karabatic. Quella transalpina sembra un’armata invincibile, composta da grandissimi giocatori sia in fase offensiva, sia in quella difensiva, potendo inoltre contare sul ...