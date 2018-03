Francesco Pacifico | tutte le donne di uno scrittore

vanityfair

(Di venerdì 9 marzo 2018) «Ogni mio libro è un coming out con la mia famiglia. Prima la religione, poi la vita borghese bohémien. Adesso, le». Leamate di(Rizzoli, pagg. 320, 22 euro), appena uscito in libreria, è un repertorio a colori delleche per il protagonista (che si chiama Marcello, ha fatto il poeta e ora fa l’editor per una grande casa editrice della periferia milanese) hanno significato qualcosa. Si parte da Eleonora (per chi scrive, il ritratto più interessante), collega del cui talento è lui a rivendicare la scoperta e di cui, ora che ha spiccato il volo, sente la mancanza («non avrei più avuto accesso alla sua appassionata intelligenza»), giovane donna fragile e determinata («io mi sono giocata mia madre per i libri»), con cui Marcello tradisce la sua fidanzata-moglie romana, Barbara. Che è la donna numero due: indipendente, tenace e paziente («ma io ...