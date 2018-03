Folla nel paese natale di Astori

M5s - Folla per Di Maio nella sua Pomigliano. “Vinto perché non siamo né di destra né di sinistra - che non esistono più” : Piazza gremita a Pomigliano d’Arco per l’arrivo di Luigi Di Maio, che ha deciso di festeggiare in casa il risultato del M5s alle elezioni politiche. Davanti ai concittadini raccolti in piazza Leone, Di Maio ha detto: “Stanno cercando o ad avvicinarci alla sinistra, altri alla destra. Ma se abbiamo vinto è proprio perché non apparteniamo a categorie che non esistono più: non siamo né di destra né di sinistra” L'articolo ...

Maltempo : problemi nelle casette di legno degli sFollati : “Dai tetti delle nostre casette, dopo la nevicata, è penetrata umidità formando delle chiazze e stamani molte tubature si sono gelate, nonostante avessimo lasciato un filo di acqua aperto“: la segnalazione arriva da San Pellegrino di Norcia e precisamente da Rosa Napoleoni ed Enrico Conti che abitano in due distinte casette Sae all’interno del secondo lotto consegnato nella frazione nursina. “Già ieri alcuni abitanti di ...

Rapina in una gioielleria - sparatoria tra la Folla del sabato nel Napoletano : ucciso rapinatore mascherato da Hulk : FRATTAMAGGIORE - Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una...

Rapina in una gioielleria - sparatoria tra la Folla del sabato nel Napoletano : ucciso rapinatore : Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Colpo a gioielleria - sparatoria tra la Folla del sabato nel Napoletano : rapinatore ucciso dal titolare : Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Sparatoria tra la Folla del sabato nel Napoletano : rapinatore ucciso da gioielliere : Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto affollata ...

Nuoto : due vittorie per Federica Pellegrini nella Salento Swim Cup. Un bagno di Folla ha accolto la campionessa di Spinea : E’ nelle acque salentine che Federica Pellegrini ha fatto il proprio esordio nei meeting italiani. La campionessa azzurra ha infatti scelto di essere presente a Calimera, in occasione del 2° Salento Swim Cup nella vasca da 25 metri della piscina Aquapool. Una partecipazione annunciata attraverso il suo profilo Instagram in una due giorni nella quale la veneta si è cimentata nei 100 stile libero e nei 100 dorso con risultati più che discreti. Un ...

"Non andate a Venezia - Annecy in Francia ha i canali ed è meno afFollata" : 12 mete da evitare nel 2018 secondo la Cnn : Perché andare a Venezia, cara e sovraffollata, quando anche Annecy, nel sud-est della Francia, offre "una rete di canali, un lago stupendo e architetture straordinarie"? Se lo chiede la Cnn, che ha stilato una lista di 12 luoghi da non visitare nel 2018 che comprende anche due mete italiane: la città del Ponte di Rialto, appunto, e le Cinque Terre in Liguria."Nel 2017 molti Veneziani sono scesi in piazza per sfogare la propria ...

Uccide la moglie e spara sulla Folla : assedio all'uomo armato nel Casertano : ll grido alla finestra di casa sua: "Ho ucciso mia moglie". Poi gli altri spari, con un fucile da caccia caricato a pallini, dal balcone alle strade attorno all'abitazione del 47enne Davide Mango, ...

Ho ammazzato mia moglie Spari sulla Folla nel Casertano : Momenti di terrore in provincia di Caserta a Bellona. Un uomo di 48 anni, Davide Mango armato di fucile ha inziato a sparare dal balcone sui passanti. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno circondato la palazzina. Poi l'urlo: "Ho ucciso mia moglie". La figlia di 14 anni è riuscita a scappare e quando è uscita ha gridato: "Mia madre è a terra per le scale". Tra i feriti del fuoco ...

Una Folla commossa per l'addio a Caterina - 18enne morta nell'incidente sulla Cassia / FOTO : Siena, 20 gennaio 2018 - Tanti, tantissimi hanno voluto salutare per l'ultima volta Caterina Milocco , la studentessa 18enne dell'Istituto Bandini di Siena rimasta vittima di un incidente stradale ...

Siria - inferno senza fine. Nelle ultime settimane 110mila bimbi sFollati : L'escalation dei combattimenti nella parte meridionale di Idlib ha dato luogo a uno dei più gravi spostamenti di massa ai quali si è assistito in Siria dall'inizio del conflitto. A denunciarlo Save the Children, l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.Nelle ultime settimane, spiega l'ong, i combattimenti hanno costretto circa 200.000 persone - il 54% delle quali ...

Pakistan - bambina rapita - stuprata e uccisa da uno sconosciuto. 12 casi solo nell’ultimo anno - scontri tra Folla e polizia : Una bambina è stata rapita, stuprata e uccisa da uno sconosciuto in Pakistan, nella provincia del Punjab. Il ritrovamento del suo cadavere ha scatenato la reazione della folla, che si è scontrata con le forze di polizia di Kasur, la città dove abitava la piccola. Le proteste hanno provocato la morte di almeno due manifestanti morti e cinque feriti. La bimba, si è appreso, era scomparsa il 4 gennaio scorso, quando si stava recando ad una lezione ...