Florida | dopo strage governatore firma legge su sicurezza scuole

Usa - Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la strage in Florida : Usa, Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la strage in Florida Il progetto, approvato dal parlamento statale, è diventato legge in serata con la firma della governatrice democratica Kate Brown Continua a leggere L'articolo Usa, Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la strage in Florida proviene da NewsGo.

Usa - in Oregon prima legge sul controllo armi dopo strage in Florida - : Il progetto è stato firmato dalla governatrice democratica Kate Brown. Estesi i divieti: vengono proibiti l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni a chi abbia precedenti di violenza domestica o ...

Dopo la strage in Florida la mossa di Walmart : non potrà acquistare armi chi ha meno di 21 anni : Una simile mossa, ancora piu' stringente, e' stata annunciata dal rivenditore Usa Dick's Sporting Goods, che non vendera' piu' fucili d'assalto, come l'AR-15 usato dal killer nel liceo della Florida, a chi ha meno di 21 anni

Florida : gradimento Trump scende al 35% dopo strage scuola : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

"Armiamo gli insegnanti" : Trump valuta l'ipotesi dopo la strage in Florida : ll presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe considerando anche l'ipotesi di armare gli insegnanti - dopo un'apposita formazione - per evitare che si ripeta in futuro una strage come quella del...

Appassionato di armi distrugge suo fucile dopo strage Florida. VIDEO - : Lo statunitense Scott-Dani Pappalardo ha caricato il filmato sui social e ha spiegato di aver distrutto l'AR-15 perché "la vita di una persona vale di più" del diritto di possedere armi

Usa - il gesto del fanatico di armi dopo la strage in Florida : “La libertà di detenere un’arma vale davvero una vita?” : Si chiama Scott-Dani Pappalardo, dichiara di essere un convinto sostenitore del secondo emendamento, quello che garantisce il diritto ad ogni americano di avere accesso legale alle armi da fuoco, imbracciando il suo fucile d’assalto ha registrato un potente messaggio, che nel giro di poche ore ha totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Ha spiegato le sue ragioni e ha tagliato la canna del suo fucile, spiegando che la sua arma non ...

Polemica in Florida : maestra sposa la fidanzata - dopo pochi giorni la scuola la licenzia : Polemica in Florida: maestra sposa la fidanzata, dopo pochi giorni la scuola la licenzia Polemiche in Florida per la decisione di una scuola cattolica che ha licenziato una delle sue insegnanti più amate poco dopo che lei ha sposato la sua fidanzata. I genitori dei bambini: “I I nostri figli sono confusi, pensano che sposarsi […] L'articolo Polemica in Florida: maestra sposa la fidanzata, dopo pochi giorni la scuola la licenzia sembra ...

Florida : Trump attacca l'Fbi dopo la strage al liceo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trump attacca Fbi dopo strage in Florida : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa ...

Trump attacca Fbi dopo strage in Florida : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa ...

Florida - Trump attacca l'Fbi dopo la strage al liceo : ignorò avvertimenti : Donald Trump si scaglia contro l' Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida . In un tweet, il presidente americano sostiene che l'...

Florida - Cruz : “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s : Florida, Cruz: “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s Nikolas Cruz, accusato della strage alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, secondo Abc News ha detto agli investigatori che sono state voci nella sua testa a dargli istruzioni su cosa fare. Su di lui pendono 17 capi […] L'articolo Florida, Cruz: “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s sembra essere ...

Strage della scuola in Florida - confessa Nikolas Cruz. E dopo il massacro è andato da McDonald's : L'Fbi ha confermato di essere stata allertata a settembre scorso per un messaggio postato su YouTube in cui un utente che usava il nome 'Nikolas Cruz' aveva scritto: "Voglio diventare un professionista dei massacri nelle scuole". In una dichiarazione, il Bureau assicura di avere compiuto "controlli su database e altre verifiche" ma di non essere riuscito a identificare la persona che aveva fatto il post. Trump: "Atto di terribile violenza, odio ...